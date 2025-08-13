Publicó un video con amenazas en Tik Tok y terminó en prisión preventiva

El hombre desobedeció una orden judicial, impuesta en junio de este año, tras la denuncia de una mujer que se sintió amenazada.

El acusado publicó un Tik Tok con frases amenazantes a una mujer y también la persiguió en la calle.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a un hombre de 32 años por publicar un video de Tik Tok con amenazas y por desobedecer una orden judicial de acercamiento a la víctima . Se trata de un hombre oriundo de Mainqué, que continuará detenido en prisión preventiva.

El pasado 11 de agosto el hombre subió un video a la red social Tik Tok refiriéndose así a la víctima: “Preparate porque haré descender fuego del cielo junto con mi hermano, para ti será fuego consumidor, serás consumida junta con todo tu hueste maligna” .

La publicación del video le provocó miedo a la denunciante , sumado a la situación que vivió el mismo día de la publicación del Tik Tok. “Este accionar le dio temor a la denunciante y luego se sumó que ese día se acercó caminando detrás de ella, cruzó la vereda y se la quedó observando hasta que otra persona saludó al imputado y la joven pudo dar aviso a un móvil policial que estaba con tareas de prevención” indicó la fiscal.

Debido a esta acción, el imputado desobedeció la medida cautelar que imponía una prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio y a 200 metros del lugar donde ella se encontrara. También se le había ordenado no realizar actos molestos y perturbadores mediante contacto directo, en forma telefónica o virtual.

Como parte de las pruebas, la fiscalía detalló la denuncia penal realizada por la víctima, el acta de procedimiento policial de la subcomisaría de Mainqué, la entrevista realizada a un allegado de la joven, el expediente de Familia y el informa de la profesional de la Oficina de Atención a la Víctima.

Qué dijo la defensa y la definición del juez

Al hombre se le formularon cargos por “desobediencia a una orden judicial y amenazas en concurso real”. La defensa penal pública del victimario se opuso a la calificación legal y expresó que “la publicación no hace referencia a ella, sino en todo caso tenemos a alguien que se da por aludida por los dichos. No es un mal grave, serio, inminente”.

Sin embargo, la jueza de Garantías expuso: “En los dichos del video sabemos que el imputado hace alusión a las sagradas escrituras y que los hechos suceden en el contexto de una comunidad religiosa. Se trata de un pasaje que habla de un castigo del Profeta, y quien se considera profeta es este hombre. Faltaría asegurar sobre el nexo causal entre la persona que realiza la denuncia y a quien menciona el señor. Lo que sí observamos es un posible riesgo para la mujer, al menos en esta instancia primigenia”.

Por esta razón, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva teniendo en cuenta el riesgo procesal de posible entorpecimiento a la investigación. La defensa propuso medidas alternativas pero la jueza resolvió tener por formulados los cargos en los términos fiscales y que el hombre continúe detenido bajo prisión preventiva.