La perra más fiel de la historia de Cipolletti: el conmovedor caso de Auka

Una vecina cipoleña revela un increíble acto de lealtad de la perra hacia su hermano fallecido: “Es muy fuerte”. La explicación de una adiestradora local.

No ocurrió ayer, ni la semana pasada. Pasaron ya más de 10 años, incluso. Pero esta conmovedora historia de amor de una perra a su dueño merecía ser contada alguna vez . Y hoy es un buen día para hacer justicia con ambos, quienes ya partieron de este mundo y que el emocionante caso trascienda públicamente .

La lealtad y los sentimientos de estos animales es única. En una nueva demostración de ello, surge el recuerdo del increíble comportamiento de una hermosa pastora alemana una vez que falleció su “mejor amigo”, quien la llenaba de cariño cada día.

Si no es la perra cipoleña más fiel de la historia , pega en el palo. Lean y saquen ustedes sus propias conclusiones.

perra pastor aleman La protagonista de esta increíble historia falleció en 2019. Era una pastora alemana. Foto ilustrativa.

Removiendo un montón de sensaciones, la hermana del muchacho fue quien accedió a relatar una secuencias de hechos asombrosos, que van a erizarte la piel. Conviene llegar hasta el final del texto porque realmente no tiene desperdicio.

“Mi hermano murió en el 2015 de cáncer... Tenía una perra hembra pastor alemán qué se llamaba Auka, de aproximadamente 5 o 6 años. Eran muy unidos y todo el tiempo que Alejo estaba en la casa, Auka andaba pegada a él”, explicó la mujer a modo de introducción de su impactante relato.

“No era una perra de salir mucho a pasear, salía pero siempre con correa o en el auto. Cuando Ale se enferma ella también tuvo algunos problemas... Se empezó a morder las patas hasta lastimarse, lo mismo hacía si Ale viajaba por cualquier motivo”, agregó dejando en claro lo que significaba su dueño para la perra y el grado de dependencia que la mascota tenía.

"Hay que vivirlo para creerlo, es una historia fuerte"

Lo que viene son los tramos más atrapantes e increíbles… “Lamentablemente Alejo falleció a mediados de 2015. Ella lo buscaba todo el tiempo, pasaba días dando vueltas y llorando en la ventana o puerta. Un día, como al mes, no sabemos cómo, porque la casa en el barrio Don Bosco es prácticamente hermética, excepto que salgas por el techo no hay forma de escaparse, no la encontramos. Auka no estaba por ningún lado. La buscamos con amigos en todo Cipolletti, ya con desesperación porque la perra no sabía estar en la calle... Y menos sola”, expresó. ¿Y entonces?

“Lo publicamos en redes y como a las 12 de la noche nos avisan que había un pastor alemán en la puerta del cementerio… Eso es más o menos 20 cuadras de la casa. Pensamos que no podía ser pero para sorpresa de todos nosotros sí, era ella. No es quizá tanta distancia pero para una perra que no salía ni sabia cómo era la calle, un montón”, reflexionó dejando con la boca abierta a sus interlocutores.

Fue la primera vez pero no sería la última. “Al tiempito quisieron entrar a robar en la casa y se escapó por un portón. La volvimos a buscar con amigos y publicamos. Hasta que fuimos al cementerio y ahí estaba otra vez”, comentó.

image Auka iba al cementerio a buscar a su dueño. Foto ilustrativa.

La intervención de una adiestradora de animales resultó clave para comprender las necesidades de la perrita y ayudarla a hacer el duelo y seguir adelante. “No me acuerdo la secuencia bien, pero sé que lo hablé con la especialista y ella me dijo que tenía que llevarla a despedirse, sino iba a seguir buscando la forma de ir. Así que me armé de valor, la subí al auto con su collar y correa y la llevé”, amplió la mujer.

Cuando creyó que nada más podría sorprenderla, la actitud de Auka en el cementerio la dejó perpleja. “Reconoció el lugar. Se me zafó de la correa y sola entró. Buscó y fue directamente al nicho, no lo dudó nunca ni se perdió en todo ese enorme espacio”, recordó con sus ojos humedecidos.

¿Qué hizo luego? Prepárense para lagrimear… “Se sentó al frente, lloró un rato aullando... Se acostó mirando y al rato, como a la hora, se levantó y se fue también sola a la salida. Hay que vivirlo para creerlo”, reveló mirando una foto de la perra con su hermano.

Por último, aclaró que tras esa suerte de despedida frente a la tumba “nunca más se escapó ni salió aún estando abierta la puerta de la casa. En 2019 falleció también Auka y quizá en alguna otra dimensión se hayan vuelto a encontrar los dos con mi hermano”, culminó. ¡Impresionante!

La opinión de la adiestradora que se involucró en el caso

Por Natalia Larrosa

“Hay muchas explicaciones para estos fenómenos que se dan con los perros, muchos casos conocidos, como el de Hachiko que se pasó años en la estación de trenes esperando a su dueño. Pero también hay muchas otras cosas más difíciles de comprender y que no tienen lógica sino que se basan más en lo sentimental.

El perro, por empezar, no entiende el concepto de muerte como lo entendemos nosotros. Ellos son seres sociales, a nosotros nos ven como parte de su manada. Y entienden que si alguien de ellos desaparece, lo tienen que buscar y encontrar como sea. Más si los une un vínculo emocional muy fuerte como este caso que ocurrió en Cipolletti.

Según los etólogos (científico especializado en el estudio del comportamiento animal) ese vínculo muchas veces es muy parecido al que tiene un niño con su padre o madre. Incluso los perros que sufren ansiedad por separación, que tienen conductas destructivas y demás es como cuando un bebé de 9 meses llora porque desaparecen de su vista sus padres, por más que estén en otro sector de la casa. Los perros tienen un apego importante y pueden estar años buscando o esperando a sus dueños.

Incluso hay casos que después de muchos años se reencuentran con su verdadera familia, los empiezan a oler, los reconocen y se vuelven locos. En mi caso cuando me toque partir me gustaría que mis perros vayan y huelan para que de alguna manera entiendan que ya no estoy en este plano y así evitar no someterlos a ese estrés de la espera permanente.

Una respuesta lógica a lo que pasó con Auka es el olfalto del perro, que es cien mil veces más sensible que el humano y le permitió llegar al cementerio… Sumado al vínculo emocional, el apego, que son seres sociales. Son únicos, ojalá aprendiéramos más de ellos todos los días”.