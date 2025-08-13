Murió el joven que chocó contra un camión en el acceso a Allen: ¿Quién era la víctima?

El incidente vial se produjo en uno de los accesos a Allen. El hombre, oriundo de esa ciudad, conducía un auto que impactó contra un Scania.

El hombre de 36 años que conducía un auto que chocó contra un camión de forma semi-frontal falleció a causa de las heridas sufridas.

El incidente vial se registró este martes alrededor de las 17 en la Ruta Nacional 22 en el acceso Martín Fierro de Allen .

La víctima iba solo en un Toyota Yaris, que según insistentes versiones pertenece a su novia , cuando por causas aún no establecidas y que lo determinarán las pericias , impactó contra un camión Scania 340 que circulaba en dirección opuesta, cuyo chofer había salido ileso.

El joven, identificado como Santiago Luccioni e integrante de una conocida familia de Allen, quedó atrapado entre los hierros retorcidos en el interior del habitáculo, por lo que tuvo que se rescatado por personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Choque Yaris 130825

De inmediato fue trasladado en una ambulancia del hospital Doctor Ernesto Accame de la misma localidad. Luego fue derivado en Código Rojo a General Roca, donde pese a la atención brindada a las pocas horas murió debido a las graves lesiones que había padecido.

A raíz del hecho, el tránsito vehicular estuvo interrumpido para permitir el trabajo de los rescatistas y de los integrantes del Gabinete de Criminalística que efectuó las pericias accidentológicas de rigor, que deberán arrojar información para esclarecer el evento y determinar posibles responsabilidades.

La tragedia generó un profundo pesar en la ciudad rionegrina. Hubo sentidas muestras de dolor en las redes sociales, donde lamentaron también que hace pocos días Santiago había sufrido la pérdida de un hermano, producto de una dura enfermedad.