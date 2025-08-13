Escándalo: el gerente que robó de La Anónima es hijo de la candidata a senadora de Gloria Ruiz

El hecho fue descubierto el pasado domingo. Encontraron en una camioneta 103 kilos de queso, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

El pasado domingo, un gerente de La Anónima de Plottier y un cartonero fueron sorprendidos tras llevar adelante un importante "robo hormiga" del supermercado, con mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. Pero el grave hecho sumó ahora un componente escandaloso, al conocerse que el jerárquico, de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan , primera candidata a senadora de Desarrollo Ciudadano. Se trata del partido con el que pretende competir Gloria Ruiz , vicegobernadora de Neuquén destituida y candidata a diputada, en las elecciones legislativas.

El hecho fue descubierto el domingo a las 13:15 cuando se identificó Una Pick Up marca Toyota Hilux, sobre el sector de carga y descarga, por lo que se procedió a la identificación de sus dos ocupantes, a quienes se le solicitó la apertura del vehículo. Al hacerlo se encontraron con la sorpresa: cajas con hormas de queso y gran cantidad de carne.

Según pudo confirmar LMCipolletti con información brindada por la Policía, se constató que en el vehículo había 103 kilos de queso La Paulina y Noalsa; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

El gerente de depósito fue identificado como Cristian Javier Poblete Torres y es hijo de Marisa Torres San Juan, una política con estrecha vinculación con Ruiz. Fue concejala de Plottier durante dos mandatos y también se desempeñó como Directora de Despacho de la Cámara de la Legislatura de Neuquén hasta que fue separada de su cargo el año pasado, tras la destitución de Ruiz.

marisa-torres-sanjuan Marisa Torres San Juan se desempeñó como Directora de Despacho de la Cámara de la Legislatura de Neuquén hasta que fue separada de su cargo.

Las autoridades policiales se contactaron de inmediato con Nadia Pérez, asistente letrada de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, quien ordenó, por disposición del fiscal Horacio Maitini, la descarga y secuestro de la mercadería, con la posterior devolución a la gerenta de la sucursal. Entre las diligencias, Maitini también ordenó el secuestro de los celulares de Poblete y su cómplice.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Robos y Hurtos de la Policía, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad, luego de recibir una denuncia y realizar tareas de inteligencia en conjunto con directivos del comercio. La investigación incluyó seguimientos y controles discretos que permitieron confirmar las sospechas sobre la operatoria.

De acuerdo con la investigación preliminar, la maniobra consistía en que el empleado jerárquico aprovechaba su posición para evadir los controles de seguridad internos, permitiendo que el otro implicado retirara la mercadería junto con la basura. De esa forma, los productos salían del local sin generar alertas.

La escandalosa destitución de Gloria Ruiz

El 19 de diciembre de 2024, la Legislatura aprobó, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, por lo que fue desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027.

Inicialmente, la Fiscalía de Neuquén investigaba el desvío de casi 30 millones de pesos desde las cuentas oficiales de la Legislatura a las cuentas personales de Pablo Ruiz, que fue designado por su hermana Gloria como coordinador de Casa de las Leyes.

Sin embargo, con el paso del tiempo el escándalo ascendió hasta la entonces vicegobernadora, quien fue apuntada por contratos irregulares para agencias de publicidad, con montos desmedidos, así como la sospechosa adquisición de una camioneta 4x4.

Por otra parte, también se conoció una factura de $4.120.000 (cuatro millones ciento veinte mil pesos) con fecha del 17 de octubre de este año por la compra de bombones al local Desiree, Chocolates del Alma, de la calle Belgrano 300, en Plottier.

El detalle del ticket indica que se abonó a esta chocolatería tres tipos de bombones de diferente especialidad: 100 latas a 2.100.000 pesos, 60 a $1.020.000 y 40 a $1.000.000.

la anonima plottier (1200x678) El "robo hormiga" ocurrió en la sucursal de La Anónima de Plottier.

Investigación abierta y posibles implicados

Si bien el procedimiento del domingo permitió individualizar a dos presuntos responsables, la Policía no descarta que pueda haber más personas involucradas. “Por el momento, lo que tenemos es lo que surgió de las tareas que se realizaron en esta intervención. Ellos están a disposición de la Justicia y fueron notificados de las actuaciones judiciales”, señaló la subcomisario Karina Maliqueo.

La pesquisa continuará con la toma de testimonios y el análisis de registros de seguridad interna, para determinar la frecuencia y el alcance del ilícito. También se evaluará el impacto económico que estas maniobras habrían tenido para la firma, así como la existencia de un eventual mercado de reventa para la mercadería sustraída.

El Código Penal argentino tipifica este tipo de casos como “hurto continuado” cuando las acciones ilícitas se repiten en el tiempo bajo una misma modalidad y con un mismo propósito delictivo. Este agravante podría incidir en la pena que enfrenten los acusados, en caso de ser hallados culpables.