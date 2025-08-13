Atraparon en Cipolletti a un prófugo que buscaba la Justicia de Buenos Aires

El operativo se realizó en una vivienda del barrio Del Trabajo, donde detuvieron a un joven de 19 años acusado de grooming. Participaron policías locales, de la Bonaerense y la Federal.

Policías rionegrinos, de la provincia de Buenos Aires y de la fuerza Federal participaron en el operativo en el que se detuvo al joven prófugo.

Un joven de 19 años que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires , que lo investiga por una causa de grooming , fue atrapado en Cipolletti.

La detención se llevó a cabo el martes por la noche por orden de la jueza de Garantías María Agustina Bagniole , quien recibió un pedido vía exhorto Juan José Anglese, juez de Garantía de la ciudad de Quilmes , en la zona sudeste bonaerense.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio perteneciente a un allegado o familiar del muchacho , ubicada en la calle Castelli, en el barrio Del Trabajo , jurisdicción de la Comisaría 32.

Vecinos le contaron a LM Cipolletti que se sorprendieron por la gran cantidad de uniformados que se presentaron en la vivienda cuando ya había caído la noche.

Operativo prófugo Quilmes 2

En ese inmueble no solo fue hallado al prófugo, sino que también secuestraron dispositivos electrónicos que tendrían un relevante valor para la causa que se encuentra en la instancia de investigación penal preparatoria.

Fuentes policiales informaron que además de los efectivos locales también participaron otros pertenecientes a la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a la División Innovación en Investigación Tecnológica de Delitos Tecnológicos Especiales.

Fue una comitiva que llegó en varios vehículos especialmente por el caso, lo que reveló la gravedad de los hechos en análisis.

De acuerdo a lo que comentaron los testigos, todo se desarrolló con normalidad y sin incidentes, hasta que se presentaron familiares del sospechoso que se mostraron molestos con la diligencia policial. No obstante, el reclamo no pasó de eso. También acudió un reconocido abogado del fuero local, a quien le informaron el motivo del arresto.

Dispositivos electrónicos secuestrados

No trascendió qué tipo de hechos le enrostran al joven. El grooming, de acuerdo a lo que define el sitio groomingarg.org, entidad creada para combatir el delito, es “el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales”.

En este marco, junto con la detención del joven también secuestraron dos teléfonos celulares; 6 discos compactos; un reloj smartwach; una memoria de 16; un chip de celular, dos notebooks y una Play Stations. Todos elementos que tendrían sumo validez para avanzar en la pesquisa, de acuerdo a lo que se pudo establecer.

Operativo prófugo Quilmes 3

Luego de los trámites de rigor, el detenido con el material incautado fue trasladado hacia la provincia de Buenos Aires, donde continuará tramitándose la causa.

El dato que se encontraba en Cipolletti habría surgido tras la realización de distintas medidas efectuadas por el personal bonaerense y federal. Entre otras, se hicieron intervenciones telefónicas y entrecruzamiento de información.