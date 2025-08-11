Lo detuvieron por amenazar a su ex y tirotearle la casa en la que estaba su hijo de dos meses

El grave incidente ocurrió durante el fin de semana el Fernández Oro. El ataque no produjo personas heridas. Después de un allanamiento se entregó en la policía.

La policía de Fernández Oro realizó el procedimiento durante el fin de semana, luego de la denuncia que realizó la mujer.

Un hombre fue detenido por amenazar a su ex pareja y madre de su pequeño hijo y después efectuar varios disparos con un arma de fuego contra una casa donde se encontraba la mujer y el bebé de tan solo dos meses de edad.

El incidente se originó el sábado último en Fernández Oro , alrededor de las 18, cuando una joven de 18 años se presentó en la comisaría local y denunció al sujeto por un episodio de violencia de género.

La presentación derivó en la imposición de medidas cautelares, que incluyó la prohibición de acercamiento a la víctima.

Sin embargo, pese a las restricciones, el sujeto pasó frente al domicilio ubicado en la calle Tierra del Fuego y le gritó amenazas a la chica, pero no se conformó y minutos después volvió a pasar en una moto y disparó al menos cuatro tiros contra el inmueble y escapó.

Comisaría 26 Fernández Oro.jpg

El ataque no provocó heridos, pero movilizó a los efectivos policiales que realizaron un allanamiento en la vivienda del acusado, situada a pocos metros de la de la joven, requerido por el fiscal Martín Pezzetta.

El procedimiento fue ordenado por la jueza María Agustina Bagniolle, pero no encontraron al sospechoso y tampoco hallaron armas ni municiones, informó el sitio Oro en Noticias. Además de la inspección de la casa, también revisaron un vehículo en desuso.

Horas más tarde, el hombre se presentó de forma voluntaria en la unidad policial, donde quedó detenido. También se secuestró su teléfono celular que será peritado e incorporado a la investigación.

Trascendió que en las próximas horas el agresor sería trasladado a la sede judicial cipoleña para la audiencia de formulación de cargos.

Otro caso en que la víctima fue rescatada por vecinos

Hace pocas semanas se registró otro caso de violencia de género en Fernández Oro, donde la mujer fue atacada por su ex, pero vecinos no identificados la salvaron.

El incidente ocurrió a mediados del mes pasado. La mujer denunció en la policía que estaba durmiendo, ya que eran entre las 2 y las 3 de la madrugada, y que escuchó un fuerte ruido en el interior de su vivienda. Sostuvo que al despertar la sorprendió TM, quien se abalanzó sobre ella, la tomó por un brazo y le advirtió que “iba a pagar por no querer volver con él”.

El sujeto extrajo un cuchillo y se produjo un forcejeo, mientras la chica gritaba pidiendo ayuda. Pasaron algunos minutos, precisó en la presentación policial, pero sucedió un inesperado evento que encadenó una secuencia que deja sin aliento, aunque tuvo como resultado final que ella lograra liberarse del furioso agresor.

Violencia de género La mujer denunció a su ex pareja por violencia. Adjudicó el ataque a que ella inició una nueva relación afectiva. Archivo

La chica estaba siendo sometida por el hombre cuando, de repente, observó destellos que quebraron la oscuridad. Eran “luces de teléfonos celulares”, sostuvo, pertenecientes a “cuatro o cinco personas” que ingresaron a la casa, y se encargaron sacarle de encima a TM.

Sin embargo no fue todo, porque lo arrastrarlo al exterior, donde le dieron una paliza, hasta que pudo escapar corriendo del lugar. La mujer aclaró que no pudo distinguir los rostros de sus salvadores. Solo recordó que dos de ellos tomaron al violento y lo echaron afuera, donde le dieron una paliza.

No se había podido determinar donde estaba el sujeto, porque le habían perdido el rastro.