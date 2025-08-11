Encontraron muerto a un joven que estaba desaparecido y hay un detenido

El sábado el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda. El domingo lo encontraron sin vida en el interior de una vivienda. Su propietario quedó preso.

Facundo Gerardo Romero había salido el jueves de su casa y no regresó. Una mujer allegada hizo la denuncia y el sábado se activó el protocolo de búsqueda. El domingo apareció muerto.

Un hombre de 32 años de edad que estaba desaparecido en Viedma y el Ministerio Público Fiscal había activado el protocolo de búsqueda fue hallado muerto en una vivienda de la capital provincial y hay sospechas de que fue asesinado . Lo confirmará la autopsia que se realizará en el transcurso de este lunes. Por el hecho hay un sospechoso que quedó detenido.

El sábado la Fiscalía difundió un comunicado en el que pedían la colaboración a la comunidad para encontrar a Facundo Gerardo Romero , dado que una mujer de su entorno cercano realizara la denuncia luego de que la noche del jueves 7 de agosto se retirara de su domicilio ubicado en el barrio Mi Bandera , en la zona periférica de la ciudad.

La investigación se encaminó a una propiedad del barrio San Martín , aledaño a la sede de la Universidad Nacional del Comahue, donde este domingo encontraron el cuerpo sin vida de Romero , a quien reconocieron por los tatuaje de sus brazos . En horas de la noche ese domicilio fue allanado por orden judicial y detuvieron a un hombre que sería propietario de la casa.

En el lugar trabajó la Fiscalía de turno, el juez de garantías, personal policial y el Gabinete de Criminalística. Además estuvo presente el defensor oficial del detenido. El cuerpo fue examinado por la médica forense, quien llevará a cabo la autopsia este lunes. Este estudio científico brindará precisiones relacionadas con la causas de muerte y data de la misma.

La desesperación de una joven

La aparición del cadáver de Romero y la presencia de efectivos policiales causó una fuerte conmoción en barrio San Martín, uno de los más antiguos de la capital provincial.

Ante el gran despliegue de uniformados y funcionarios judiciales no pocos vecinos se acercaron al lugar para seguir las instancias del operativo, que para favorecer el trabajo de los expertos contó con el corte del tránsito vehicular en el área.

En medio de este tenso ambiente, se observó a una joven, de apariencia menuda, vestida con pantalón de buzo y campera, quien, visiblemente afectada, lloraba por la muerte del joven, informó Noticias Net.

Operativo muerto Viedma

Este momento fue presenciado por los agentes judiciales y policiales que intentaron consolarla. Según testimonios de algunos vecinos, la chica había estado en el lugar el día anterior, buscando a quien este domingo fue encontrado sin vida.

También hubo expresiones en las redes sociales con opiniones que apuntaron a acompañar el dolor de quienes conocían a Romero, aunque también otros hablaron de dificultades que habría tenido con la Justicia.