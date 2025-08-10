Quién era la mujer que apareció muerta en el oeste de Neuquén

Vecinos escucharon gritos horas antes del hallazgo y su pareja fue detenida. Sin embargo, la línea de investigación más fuerte es la de una autodeterminación.

En las primeras horas del domingo, la calma habitual de un sector del oeste neuquino se vio interrumpida por un hallazgo que sacudió a toda la comunidad. Una mujer fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda , en circunstancias que son investigadas por la Justicia.

El caso está bajo la órbita de la fiscal Guadalupe Inaudi y movilizó a personal de Criminalística, comisarías y vecinos, que aportaron datos clave para reconstruir las últimas horas de la víctima. Las primeras versiones señalan que durante la madrugada se habrían escuchado gritos y ruidos provenientes de la casa , lo que llevó a que los investigadores pongan el foco en lo que pudo haber ocurrido puertas adentro.

De acuerdo con el relevamiento vecinal, alrededor de las seis de la mañana varios residentes de la zona escucharon lo que describieron como “una pelea” . La secuencia de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad forman parte del trabajo de reconstrucción de los hechos. Horas después, personal policial detuvo a la pareja de la mujer, un joven de 26 años que presentaba lesiones visibles en el rostro y que fue trasladado a la comisaría para su resguardo y la toma de declaraciones.

Femicidio calle Beethoven oeste neuquino

La víctima fue identificada como Deyanira Aylén Vázquez, agente policial con prestación de servicios en la Comisaría Tercera de la ciudad. Según las entrevistas realizadas por la Policía, en la madrugada del domingo había salido a un local bailable junto a compañeros de trabajo y regresó más tarde a su vivienda, donde mantuvo una discusión con su pareja.

Las horas previas

Las investigaciones indican que cerca de las nueve de la mañana llegó al domicilio el hermano de la víctima, quien primero dialogó con el detenido y recibió de su parte el arma reglamentaria de Deyanira, con la indicación de que la descargara. Tras eso, la pareja de la joven se retiró del lugar.

Según el testimonio, su hermana le pidió que le devolviera el arma porque debía ir a trabajar.

Dentro de la vivienda, el hermano observó un ambiente alterado: muebles y objetos fuera de lugar, restos de un vaso roto en el piso y daños en una ventana. Por el clima tenso, decidió marcharse junto a una amiga y se instaló en otro domicilio. Horas después, fue notificado por allegados sobre la tragedia.

Deyanira Aylen Vázquez femicidio Neuquén

El operativo en el domicilio

Con directivas de la fiscal Inaudi, se solicitó una orden de allanamiento e ingreso a la vivienda para realizar una inspección ocular. Personal de Criminalística encontró el cuerpo de la mujer sobre la cama, tapado hasta el cuello, con un arma de fuego en su mano derecha y el dedo sobre el disparador. Había manchas de sangre estáticas y no se observó a simple vista el punto de la lesión. El lugar quedó preservado a la espera de los estudios de Medicina Legal.

En paralelo, la Policía confirmó que el joven detenido no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, su situación procesal podría complicarse por las circunstancias del hallazgo y por los indicios de violencia en la pareja.

Investigación en curso

La fiscalía continúa tomando testimonios y analizando el material de las cámaras de seguridad cercanas. Si bien la hipótesis del suicidio es fuerte, no se descarta la línea de investigación de un femicidio.

Mientras tanto, el sector del oeste neuquino donde ocurrió el hecho sigue conmocionado. Los vecinos, que relataron haber escuchado la discusión, se mostraron consternados y pidieron justicia.