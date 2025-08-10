Vandalismo en Costa Norte: pintarrajearon el salón comunitario

Ensuciaron las paredes del edificio municipal. Vecinos afirman que fue durante el fin de semana. Aseguran en el lugar suelen juntarse jóvenes a tomar y drogarse.

Desconocidos vandalizaron el salón comunitario municipal del barrio Costa Norte . Rayaron sus paredes exteriores con una pintura negra. Vecinos que por temor a represalias pidieron no ser identificados , indicaron que el ataque se produjo durante este fin de semana y que utilizaron un material asfáltico.

Fotos y videos enviados a LMCipolletti muestran que el daño es significativo y que los autores se tomaron un tiempo considerable, ya que hicieron pintadas desde el techo hasta el piso. Salvo una infantil frase insultante , el resto de los trazos no llevarían un mensaje.

Afirmaron que en las afueras del edificio se juntan grupos de jóvenes a consumir drogas y bebidas alcohólicas y después suelen salir a recorrer las calles y roban lo que encuentran a mano.

“Nadie dice nada porque hay mucho miedo. Cuando se hace de noche mejor ni pasar por ahí”, sostuvo la fuente que se comunicó con este diario.

Sostuvo que todo el barrio sabe lo que está sucediendo, pero que el temor impide salir a reclamar que intervengan las autoridades. Presumen que al tener trascendencia la policía también debe tener conocimiento sobre esas reuniones nocturnas.

Un lugar de encuentro

Los salones comunitarios del municipio cipoleño cumplen una importante función social. Son lugares de encuentro donde los vecinos comparten propuestas recreativas, culturales, cursos y capacitaciones.

Por ejemplo, la Dirección de Capacitación y Empleo realizó semanas atrás una jornada de corte de cabello gratuito con la participación de los alumnos del curso de barbería que se dictó en el mismo establecimiento, y tuvo un gran éxito.

Atacar un espacio que es aprovechado por los habitantes es también una agresión hacia ellos.

También en la sala sanitaria

Las andanzas de los vándalos tuvo un capítulo a principios de año, cuando atacaron la sala sanitaria del mismo barrio Costa Norte. Los delincuentes robaron equipamiento y rompieron muebles y parte de las instalaciones.

En esa ocasión la policía detuvo a un menor de edad como presunto sospechoso de haber participado en el hecho. Fue sorprendido ofreciendo a la venta una pava eléctrica, una estetoscopio, una balanza, que habían desaparecido del establecimiento médico.

Los mismos vecinos alertaron que andaba con los elementos, que serían parte de los sustraído, y la policía realizó un operativo que permitió recuperarlos.

Los ladrones también se llevaron un tensiómetro, un oxímetro, un dispositivo para medir los latidos fetales, un caloventor y una cafetera, entre otras cosas. De eso todavía no hay novedades.

Dañar por dañar

Pero lo que más alarmó es los destrozos que ocasionaron en las instalaciones, sin necesidad.

Medin indicó que arrancaron de la pared un caño de gas y con él rompieron todo lo que tuvieron a su alcance, como muebles, vidrios y los artefactos de iluminación.

“Empezaron a los fierrazos contra todo lo que no se pudieron llevar”, lamentó.

También dejaron abierta la puerta de una heladera donde se preservan vacunas y medicamentos que necesitan frío permanente. Se sospecha que fue a propósito. Afortunadamente esos productos no perdieron utilidad.