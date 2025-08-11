Demolieron una casa que funcionaba como kiosco narco: así fue el impactante operativo

Es la primera demolición que se realiza desde que los delitos de microtráfico de drogas comenzaron a ser investigados en el ámbito provincial. Fue en Gran Neuquén.

Este lunes a la mañana el barrio Gran Neuquén fue protagonista del primer derribo de una vivienda que funcionaba como kiosco narco , cuyos ocupantes fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Participaron el fiscal general José Gerez junto al intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.

Se trata de la primera demolición que se realiza desde que los delitos de microtráfico de drogas comenzaron a ser investigados en el ámbito provincial, hace cinco meses. “Sin dudas estamos en un día histórico: este es el primer derribo que hacemos de un lugar que era utilizado para vender drogas”, indicó Gerez.

“Esto es parte del plan estratégico que puso en marcha el Ministerio Público Fiscal para combatir el microtráfico de drogas, y se debe a una decisión política que tomó el gobernador Rolando Figueroa”, agregó, y puntualizó que “nosotros dijimos que íbamos a ir contra los que venden drogas y que íbamos a neutralizar los puntos de venta que es muy importante, porque nos ha pasado que hemos detenido personas, pero el punto de venta seguía activo”.

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (8) Sebastián Fariña Petersen

Gerez también indicó que “esto es producto del trabajo conjunto, hay que destacar la celeridad con la que actuó el intendente Mariano Gaido”, y “van a seguir después los municipios de Centenario y San Martín de los Andes, donde también hay propiedades para demoler”.

Además, destacó que el inmueble derribado "fue denunciado por vecinos y vecinas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal que permite hacer denuncias anónimas sobre venta de drogas".

La casilla derribada estaba ubicada en el barrio Gran Neuquén, y la demolición la llevó adelante personal de la subsecretaría de Limpieza Urbana del municipio neuquino, con el acompañamiento de personal policial que custodió la zona. El propietario del terreno autorizó la medida.

Demolición de aguantadero en barrio Gran Neuquén

Demolieron un kiosco narco: hay dos imputados

El lugar fue utilizado para la venta de drogas hasta fines de julio pasado, cuando la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antionarcóticos de la Policía provincial, realizaron un allanamiento y se encontraron 22 envoltorios de nylon con cocaína, tres balanzas digitales, dinero en efectivo y un rifle-carabina calibre 22 y municiones.

Dos personas que la ocupaban, H.A.C y M.J.C, fueron imputadas por la fiscal del caso Eugenia Titanti, por el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización y tenencia de arma de fuego. La casilla quedó clausurada con tres objetivos: que cese el delito que allí se cometía; para investigar al dueño; y para cautelar el bien.

En forma previa al allanamiento, el lugar había sido señalado como casa de venta de drogas mediante denuncias anónimas que hicieron vecinos y vecinas con el código QR diseñado por el Ministerio Público Fiscal, y con la aplicación “Neuquén te cuida”.

Las mejores imágenes de la demolición del kiosco narco

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (3) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (4) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (5) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (7) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (9) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (10) Sebastián Fariña Petersen

SFP Demolicion de casa narco en ALto Godoy (11) Sebastián Fariña Petersen