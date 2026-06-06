Violento ataque a tiros: un joven recibió un disparo en el cuello

La víctima de 24 años permanece internado bajo pronóstico reservado. El ataque sucedió desde la vía pública, cuando un proyectil ingresó a la vivienda e impactó en el joven.

El joven recibió un disparo en el cuello y fue trasladado rápidamente a la guardia del Hospital Francisco López Lima.

Una brutal balacera se registró anoche en una vivienda de la zona norte de General Roca , el ataque inició cuando desconocidos comenzaron a disparar hacia el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Don Bosco y Colón . Uno de los disparos impactó en el cuello de un joven de 24 años, que permanece internado en el hospital.

Según la información preliminar a la que pudo acceder ANR , la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando recibió el impacto de bala. El disparo se habría efectuado desde la calle hacia el interior de la vivienda, cuando un disparo impactó en el cuello del hombre.

El violento episodio se registró la noche del viernes en una casa ubicada sobre la calle Don Bosco al 2800 , en la zona norte de Roca. Desconocidos efectuaron detonaciones desde la vía pública, uno de ellos impactó en el cuello del joven y fue asistido rápidamente en el lugar.

La herida provocó una importante pérdida de sangre, por esta razón fue trasladado de inmediato hacia el Hospital Francisco López Lima para recibir atención médica especializada.

patrullero policia bariloche.jpg La víctima alcanzó a aportar datos sobre las personas que habrían estado involucradas en el ataque a tiros.

Fuentes allegadas a la víctima relataron que el joven se encuentra estable y fuera de peligro, pese a la gravedad de la herida recibida.

La víctima permanece internada y fuera de peligro

Además, según informó el medio ANR, antes de ser asistido, el joven alcanzó a aportar datos sobre las personas que presuntamente participaron de la agresión. Entre los señalados aparecen individuos con antecedentes policiales, que serían conocidos en el ambiente delictivo, aunque por el momento no trascendieron detenciones ni medidas judiciales vinculadas al caso.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg La víctima permanece internada en el Hospital Francisco López Lima de General Roca. Archivo

El episodio generó un importante movimiento policial en el sector y las primeras pericias se enfocaban en establecer cómo se produjo el ataque, cuántas personas participaron y cuál fue el motivo de la agresión.

El personal policial trabajó durante la noche en la recolección de pruebas, vainas servidas, testimonios de vecinos y otros elementos que permitan avanzar en la investigación y establecer responsabilidades.