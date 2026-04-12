Fueron por un implicado en una balacera y el allanamiento dio un giro inesperado
Un operativo por una causa violenta derivó en un hallazgo que abrió otra investigación. Ocurrió durante un allanamiento.
Un operativo policial que tenía como fin dar con un sospechoso terminó tomando un giro inesperado. Personal de la Comisaría 27 del barrio Melipal realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Vivero Municipal.
La diligencia se llevó a cabo este sábado por la mañana, en el marco de una investigación en curso en Bariloche.
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El trasfondo: una balacera
El procedimiento estaba vinculado a la búsqueda de Tomás Nahuelpán, señalado en una balacera ocurrida semanas atrás en el kilómetro 6 de la avenida Bustillo.
En esa causa, otros dos implicados ya habían sido detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.
El hallazgo que cambió todo
Durante el rastrillaje autorizado, los efectivos detectaron en el domicilio una importante plantación de marihuana que llamó la atención.
Ante esta situación, se convocó al personal de Toxicomanía para realizar los análisis correspondientes.
Nueva causa en marcha
Tras las pericias, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, por lo que se inició una causa ante el Juzgado Federal de Bariloche.
El procedimiento, que comenzó con un objetivo puntual, terminó abriendo un nuevo frente judicial.
Paseaba con su pareja y le encontraron un arma en su morral
Otro caso sorpresivo ocurrió este fin de semana en Bariloche. Lo que parecía un procedimiento habitual terminó con una detención clave. Personal de la Policía de Río Negro realizaba un control de rutina cuando identificó a una pareja que caminaba por el barrio Omega.
Sin embargo, al chequear los datos, surgió un dato inesperado que cambió el rumbo del operativo.
Al verificar la identidad del hombre, efectivos de la Comisaría 28 constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia Federal de General Roca. De inmediato, el sujeto quedó detenido en el marco de ese expediente judicial.
Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, los uniformados revisaron sus pertenencias y encontraron un arma de fuego oculta en un morral. El arma fue secuestrada en el lugar, sumando un nuevo elemento a la situación judicial del detenido.
El hombre fue detenido tanto por la portación del arma como por el pedido de captura vigente. La situación fue informada al Juzgado Federal que había solicitado su detención.
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