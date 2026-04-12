Se escapó antes del juicio: el dato clave que desató un amplio operativo en el Alto Valle

Tiene 38 años y debía ser juzgado en pocos días. Su fuga activó un operativo en toda la región y piden ayuda urgente.

El hombre se escapó el sábado por la noche, por lo que se activó un amplio despligue policial en la región. Foto: Gentileza.

Un hecho inesperado encendió las alarmas en el Alto Valle . Un hombre que debía enfrentar en los próximos días un juicio oral logró evadirse de una dependencia policial , desatando un intenso operativo de búsqueda.

La evasión fue constatada el sábado 11 de abril por la noche en la Comisaría 6° de Allen , lo que activó de inmediato un despliegue policial en distintos puntos de la región .

Se trata de Lucas Emanuel Lozada , de 38 años , quien se encontraba detenido en el marco de una causa por desobediencia judicial y amenazas .

Según se informó, debía permanecer bajo custodia hasta el 20 de abril, fecha en la que estaba previsto el inicio del juicio oral y público en su contra.

Operativo en toda la región

Tras confirmarse la fuga, la Policía de Río Negro puso en marcha un operativo de búsqueda intensivo en el Alto Valle, con la intervención de distintas unidades.

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El objetivo es dar con su paradero lo antes posible y concretar su recaptura, en un caso que generó fuerte preocupación por las circunstancias en las que se produjo la evasión.

Pedido urgente a la comunidad

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de vecinos y vecinas para aportar cualquier información que pueda resultar clave.

Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Comisaría 6° de Allen o llamar al 911. La búsqueda continúa y cada dato puede ser determinante.

Robó, corrió y lo atraparon: la pena que le impusieron a un ladrón por un magro botín

Un vecino dejó estacionada su camioneta Peugeot Partner frente a un supermercado ubicado sobre la calle Roca, en pleno centro de la ciudad de Cinco Saltos. Ingresó a comprar y cuando estaba en eso una mujer se le acercó y le avisó que un desconocido se había metido a su vehículo. El hombre salió de inmediato y, efectivamente, se encontró con un desconocido que salía del habitáculo, quien al verlo escapó corriendo hacia el interior del complejo de torres de departamentos ubicadas a pocos metros.

Pero tampoco llegó muy lejos, porque a escasas cuadras policías de la Comisaría 7ma que ya habían sido alertados por el guardia de seguridad del comercio, atraparon al sujeto identificado como Pablo David Figueroa.

El hecho ocurrió la tarde del 9 de febrero último y el ladrón fue imputado por el delito de “robo simple”. El acuerdo establecía imponerle una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo más las costas del proceso, dados los antecedentes penales que cargaba.