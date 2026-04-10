Violento asalto a empresario frutícola: el sorprendente dato que lo vincula con la mujer que robó 90 millones

La acusada conocía un dato clave para poder acceder al millonario botín. La Justicia de Río Negro imputó a la pareja y quedaron en prisión preventiva.

En el marco de la investigación, se llevaron adelante diversos allanamientos en Allen donde descubrieron una billetera robada durante el asalto.

Una pareja protagonizó un violento asalto que sorprendió a un reconocido empresario frutícola de Allen y tras golpearlo salvajemente, se apoderaron de una millonaria suma de dinero , calculada en 90 millones de pesos , entre otros objetos de valor como cheques, dólares y elementos electrónicos. Durante la audiencia de formulación de cargos surgió un dato clave que vincula al empresario con la mujer que protagonizó el robo.

El asalto se produjo el domingo alrededor de las 22 en la vivienda de la víctima , ubicada en calle San Luis 150, donde funciona un salón de fiestas al frente del inmueble en pleno centro de la ciudad y cercano a un plan de viviendas.

Se trata de una pareja que quedó imputada y quedaron detenidos en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Uno de los ladrones es una empleada de la víctima del robo y fue la que permitió el acceso del otro delincuente a la vivienda del empresario.

“La imputada —quien se desempeñaba laboralmente para la víctima y conocía sus hábitos— concurrió a la vivienda con el pretexto de cobrar por la limpieza de un salón. Tras ser atendida y recibir el pago, simuló ser víctima de un robo, facilitando el ingreso de su pareja y dando inicio al ardid delictivo”, explicó la fiscalía.

policía allen La mujer simuló ser víctima de un robo para permitirle el acceso a su cómplice y robar el millonario botín.

La mujer fingió ser víctima de un robo para asaltar al empresario

La acusada al ser trabajadora de maestranza del salón de eventos, conocía los movimientos internos, los horarios y la disposición de los accesos al inmueble. Por esta razón, el empresario no sospechó de la mujer cuando asistió a cobrar el pago por un trabajo de limpieza.

“El imputado intentó reducir a la víctima, la golpeó en la cabeza con un arma de fuego y trató de atarle las manos. Luego de un forcejeo, la víctima logró golpear al agresor en la frente, provocándole una herida sangrante”, detalló la fiscal adjunta.

Un millonario botín que asciende a 90 millones

Desde el Ministerio Público detallaron que los ladrones se llevaron aproximadamente 90 millones de pesos destinados al pago de sueldos, 1.500 dólares, 250.000 pesos, un cheque por 3.870.000 pesos y un teléfono celular.

patrullero fernandez oro Los ladrones se llevaron un botín de más de 90 millones, junto a cheques y dólares. Archivo

“El hecho culminó cuando el imputado se dio a la fuga, mientras que la mujer permaneció en el lugar sosteniendo falsamente haber sido también víctima del suceso, con el fin de procurar impunidad y desviar la investigación” agregó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía propuso la calificación legal de “robo calificado por el uso de arma impropia” y la jueza de Garantías dio por formulados los cargos.

Allanamientos claves en Allen

En el marco de la investigación por el robo, esta semana se llevaron adelante allanamientos en el sector norte de la ciudad, a través de una orden judicial emitida. En uno de los procedimientos, los efectivos de la Policía de Río Negro secuestraron más de 2,7 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, ropa y diversos artículos recientemente comprados.

Entre los elementos encontrados se descubrió una billetera, que fue reconocida por la víctima como una de las pertenencias robadas durante el ataque. Se trata de uno de los indicios más comprometedores de la causa, que vincula a la pareja con el millonario asalto.