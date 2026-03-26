Dolor: encontraron muerto al hombre de Cinco Saltos que se había ido de su casa en moto

Armando Gigena fue hallado muerto durante la mañana de este jueves. Había salido en moto de su casa de Cinco Saltos y su rastro se había perdido.

El hombre de 66 años de Cinco Saltos que había salido de su casa en su moto y del que no se sabía nada desde la tardel del miércoles apareció muerto durante la mañana de este jueves en la provincia de Mendoza.

Se trata de Armando Gigena , quien fue visto por última vez el martes 24 de marzo alrededor de las 5:30 , cuando se retiró de su domicilio a bordo de su motocicleta . La triste noticia fue confirmada por fuentes policiales locales.

Medios de la provincia cuyana informan que el cuerpo de Gigena apareció a la vera de la Ruta 143, en un lugar conocido como Carmensa, en la zona del Departamento General Alvear , al sur de Mendoza .

Aparición cuerpo Gigena

La búsqueda se había centralizado en esa provincia, dado que ese era el destino que llevaba el vecino rionegrino. Ante la falta de novedades se había emitido un alerta de búsqueda y a las tareas de rastrillajes se había sumado un helicóptero de la Policía.

Según una versión, desde esa nave habrían observado el cuerpo de Gigena tendido sobre una de las banquinas. Cronistas que cubrieron el hallazgo indicaban que también hallaron la moto en que viajaba, una Voge 300 DS, de color negro y naranja.

Información extraoficial brindada en un reporte de TVA General Alvear indica que el deceso se habría producido por un accidente de tránsito. El lugar donde apareció el cadáver había sido cercado para realizar diversos peritajes. Además de efectivos policiales también habían acudido funcionarios de la Justicia mendocina. Mientras que esperaban la llegada del personal del área científica para la realización de los peritajes de rigor que permitan precisar las causas del trágico hecho.