Robó, corrió y lo atraparon: la pena que le impusieron a un ladrón por un magro botín

El ladrón violentó un vehículo estacionado, pero una vecina lo vio y alertó al dueño. La Policía lo atrapó a las pocas cuadras. Sus antecedentes lo llevaron tras las rejas.

El damnificado había dejado la camioneta estacionada y bajó a un supermercado. Ese momento aprovechó el ladrón para robarle. Pero lo descubrieron.

Un vecino dejó estacionada su camioneta Peugeot Partner frente a un supermercado ubicado sobre la calle Roca, en pleno centro de la ciudad de Cinco Saltos . Ingresó a comprar y cuando estaba en eso una mujer se le acercó y le avisó que un desconocido se había metido a su vehículo . El hombre salió de inmediato y, efectivamente, se encontró con un desconocido que salía del habitáculo, quien al verlo escapó corriendo hacia el interior del complejo de torres de departamentos ubicadas a pocos metros.

Pero tampoco llegó muy lejos , porque a escasas cuadras policías de la Comisaría 7ma que ya habían sido alertados por el guardia de seguridad del comercio, atraparon al sujeto identificado como Pablo David Figueroa.

Después descubrieron que se había apoderado de unos auriculares inalámbricos y un atado de cigarrillos . Para lograrlo había presionado la ventana de la puerta del conductor hasta que logró bajarla, provocándole la ruptura del pestillo y averiando el funcionamiento del vidrio.

Acuerdo entre las partes

El hecho ocurrió la tarde del 9 de febrero último y el ladrón fue imputado por el delito de “robo simple”. En una audiencia realizada días atrás la Fiscalía representada por Bruno Lomazzi y la Defensora Adjunta que asistió al acusado le comunicaron a la jueza Alejandra Berenguer que habían consensuado cerrar la causa con un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imponerle una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo más las costas del proceso, dados los antecedentes penales que cargaba.

En 2024 había sido condenado a un año y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo en una unificación de dos penas. En el mismo año lo habían dado en Neuquén un año y 6 meses de cárcel en suspenso, por delitos no precisados.

Cúmulo de pruebas

La investigación había reunido pruebas firmes para declararlo culpable por el robo a la camioneta. Contaban con la declaración del damnificado, del empleado de seguridad del supermercado al que había ingresado, de la sargento Ayudante Angela Sisterna, el cabo Agustín y el oficial Inspector Flores, integrantes de la Comisaría 7ma quienes participaron en el operativo de detención. También declaró el personal del Gabinete de Criminalística, que realizó los trabajos periciales en el lugar.

Comisaría Cinco Saltos.jpeg Desde la Comisaría 7ma de Cinco Saltos se había pedido ayuda a la comunidad para encontrar a la menor desaparecida. Archivo

Figueroa terminó aceptando el acuerdo y el castigo planteado por la Fiscalía y la Defensa, con lo que dejó asentado que asumía su responsabilidad en el robo. Mientras que el damnificado también dio su aval.

La jueza Berenguer no objetó la propuesta y dictó el fallo en los términos requeridos por las partes, con la declaración de reincidencia.

Destacó la magistrada que la “existencia histórica” del hecho tal como lo describió la acusación y la prueba que la fundamentó, además de contar con la confesión del propio imputado. También estuvo de acuerdo la pena propuesta por los antecedentes delictivos que acumulaba Figueroa, quien también deberá pagar las costas del proceso.