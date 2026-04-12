Paseaba con su pareja y un detalle en su morral lo cambió todo en segundos: pudo terminar peor

Un control de rutina terminó con un giro inesperado y una detención que sorprendió a los policías.

El hombre fue detenido tras el hallazgo en el control policial de rutina. Foto: Archivo.

Lo que parecía un procedimiento habitual terminó con una detención clave. Personal de la Policía de Río Negro realizaba un control de rutina cuando identificó a una pareja que caminaba por el barrio Omega, de Bariloche .

Sin embargo, al chequear los datos, surgió un dato inesperado que cambió el rumbo del operativo.

Al verificar la identidad del hombre, efectivos de la Comisaría 28 constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia Federal de General Roca .

De inmediato, el sujeto quedó detenido en el marco de ese expediente judicial.

El hallazgo en el morral

Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, los uniformados revisaron sus pertenencias y encontraron un arma de fuego oculta en un morral.

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El arma fue secuestrada en el lugar, sumando un nuevo elemento a la situación judicial del detenido.

A disposición de la Justicia

El hombre fue detenido tanto por la portación del arma como por el pedido de captura vigente. La situación fue informada al Juzgado Federal que había solicitado su detención.

El procedimiento, que comenzó como un simple control, terminó revelando un caso mucho más complejo.

Se escapó antes del juicio: lanzaron un amplio operativo en el Alto Valle

Este fin de semana, un hecho inesperado encendió las alarmas en el Alto Valle. Un hombre que debía enfrentar en los próximos días un juicio oral logró evadirse de una dependencia policial, desatando un intenso operativo de búsqueda.

La evasión fue constatada el sábado 11 de abril por la noche en la Comisaría 6° de Allen, lo que activó de inmediato un despliegue policial en distintos puntos de la región.

Se trata de Lucas Emanuel Lozada, de 38 años, quien se encontraba detenido en el marco de una causa por desobediencia judicial y amenazas.

Según se informó, debía permanecer bajo custodia hasta el 20 de abril, fecha en la que estaba previsto el inicio del juicio oral y público en su contra.