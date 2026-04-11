En menos de 10 días una mujer policía salvó a dos bebés con maniobras de RCP

La uniformada se convirtió en heroína por partida doble. Cumple funciones en la comisaría 42 de Bariloche.

La sargento Natalia Aguilar tuvo dos intervenciones similares y heroicas, en apenas 10 días. En ambos casos practicó maniobras de RCP y estabilizó a dos menores que no podían respirar. El último hecho ocurrió este viernes a la noche.

Natalia Aguilar cumple funciones en la Comisaría 42 de Bariloche , ubicada en el extremo sur de la localidad y en los últimos días tuvo dos intervenciones que resolvió de forma eficiente.

Aún conmovida por lo vivido, Aguilar contó que puso en práctica sus conocimientos en RCP y gracias a esas maniobras salvó la vida de dos bebés, uno de 15 días y una nena de 3 meses.

El último suceso ocurrió este viernes, cuando el matrimonio realizaba compras en un supermercado de Bariloche mientras la mamá amamantaba a la criatura.

Beba RCP La bebé de Viedma fue salvada por dos policías que le hicieron maniobras de RCP. Foto ilustrativa

En determinado momento la progenitora notó que su hija dejó de respirar. De inmediato corrieron hasta la Comisaría 42 donde Aguilar cumplía funciones en la última guardia de la jornada.

Enseguida, tomó a la criatura en sus brazos y sus compañeros desplegaron el protocolo de emergencia para trasladar cuanto antes a la beba a un centro médico. Los tres efectivos subieron y los papás subieron al patrullero y arrancaron en dirección al nosocomio local.

"Yo solo miraba a la beba y no dejaba de hacerle maniobras para estabilizarla"

La mujer no dejó de practicar maniobras de RCP. Tras recorrer varias cuadras a toda velocidad, con la sirena encendida, la criatura comenzó a llorar. Aguilar se emociona cuando revive el momento. "No sé por dónde estábamos, yo sólo miraba a la beba, no dejaba de hacerle maniobras para estabilizarla", dijo.

Sin embargo esa ilusión se diluyó poco después cuando los signos vitales volvieron a bajar. Aguilar insistió y volvió a hacerla llorar. Poco después se realizó el trasbordo a la ambulancia, que encontró el patrullero a mitad de camino, gracias a la gestión que coordinaron los otros dos uniformados: uno manejaba el vehículo de emergencias, el otro "modulaba" para que todo esté preparado para recibir a la criatura.

En el nosocomio local, la beba fue asistida y los médicos confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. Unos días antes, la misma empleada policial salvó a una criatura de 15 días que dejó de respirar en una situación similar.