Diego Paranao, del laburo al entrenamiento y darle la victoria a La Amistad en Roca

La Amistad ganó un duelo clave en el Luis Maiolino el último fin de semana ante el Deportivo Roca y mantuvo la ventaja sobre Atlético Regina en lo más alto de la tabla de la Liga Confluencia .

El conjunto Celeste salió victorioso lejos de casa gracias al único tanto del encuentro que convirtió Diego Paranao . “Teníamos que ir a ganar porque estábamos obligados a traer los tres puntos de allá. Sabemos muy bien que Regina viene atrás de nosotros”, dijo el jugador de La Amistad a LM.

Con la última victoria, el conjunto dirigido por Fernando Fernández llegó a los 57 puntos, mientras que el Albo de Diego Napolitano quedó como escolta con 55.

Del laburo a la cancha

Para Diego el esfuerzo es doble y el premio merecido. Viaja todos los días desde Allen y por la mañana es repartidor junto a un amigo. “Viajo todos los días, trabajo en la mañana. Es un esfuerzo muy grande, hay veces que cuesta, pero bueno, esto es así, no puedo parar. No me puedo tomar un descanso, porque sé que si me lo tomo hay un jugador atrás mío que me está pisando la espalda, y uno no se puede dormir”, afirmó.

Lo de Diego además de ser un logro personal, también es compartido con sus seres queridos. “Mi familia es la que mejor lo tomó porque ellos son los que ven el sacrificio que hace uno cada día para ir a entrenar, o el sacrificio que hace cada uno apoyando en el banco y capaz que no te toca ni cinco minutos el fin de semana”, mencionó.

Su esfuerzo muchos lo ven el fin de semana dentro del campo de juego, pero detrás hay un sacrificio mayor para poder estar y salir desde el primer minuto al máximo. “En mi cabeza en desde el principio del año me propuse a ser titular y ahora lo estoy disfrutando mucho, día a día, partido a partido”, concluyó.

Un gol clave contra un rival complicado

El duelo ante el Depo fue cerrado y se notó en el marcador. Para la suerte de La Amistad, Diego estuvo rápido de reacción para aprovechar un rebote en el palo y anotar. “El gol fue un remate de afuera del área que pega en el ángulo y justo cuando me desmarco, la pelota viene hacia mí, pica, y cuando pica le meto el cabezazo. Cabeceo hacia abajo, porque si yo cabeceo hacia arriba, se me va. Por suerte pudo entrar entre las piernas del central”, relató.

diego paranao gol

Luego del tanto, con el correr de los minutos, Diego tuvo que salir reemplazado debido a la fatiga que le generó el sintético del Maiolino. “Tuve que salir en el segundo tiempo porque estaba con una carga muscular que venía arrastrando ya de la semana pasada. El partido fue muy dinámico, sabíamos que iba a ser así un partido muy rápido que se iba a jugar ida y vuelta, así que mucho desgaste físico”, repasó.

El Maiolino es el único terreno de juego sintético en la Liga y para los visitantes suele ser incómodo. “En lo personal sí, me costó el sintético porque no estoy acostumbrado a jugar ahí. Hemos entrenado en el sintético la semana pasada como para ir adaptando el estilo de juego, el pique, la pelota y todo eso, pero la verdad que carga mucho”, aseguró.

El objetivo de La Amistad siempre es pelear arriba

Quedan muchas fechas en juego todavía con este formato largo de 22 equipos y 42 fechas. Sin embargo, el equipo Celeste se ilusiona. “La amistad está para pelear cosas grandes en estos momentos, pero siempre seguimos enfocados en seguir mejorando día a día. Es bastante cansador. Se han dado muchas cargas en varios jugadores también, por eso nos estamos entrenando bien, de otra manera porque sabemos que lo físico va más allá. Se nos hizo muy larga la liga, se nos hace muy larga la espera para consagrarnos, pero la idea es seguir manteniéndonos ahí con la misma diferencia de puntos”, comentó Paranao al respecto.

Si bien La Amistad y Regina se cortaron solos, todos los partidos tienen su complejidad en la Liga. “Son todos equipos duros, en su cancha a veces hacen muy fuerte, a veces nos cuestan, pero siempre tratamos de llevarlo de la mejor manera, de estudiar a los equipos contra los que nos van a tocar y tratando de dejar lo mejor”, sostuvo.

Para el alllense esta temporada es algo especial, ya que de los 23 partidos, la mitad los jugó en la tercera donde marcó más goles. “La verdad que no los he contado, pero arriba de 13 goles tengo. No arranqué jugando la liga en la primera división. La mitad de la liga la jugué con reserva y ahí sí tengo varios goles también”, contó.

La constancia y el esfuerzo diario lo depositaron en la primera división del Celeste. “Y la verdad que es disciplina, ir a entrenar, prestarle atención al técnico, escuchar a los jugadores, que es obvio que siempre hay uno que sabe más que los otros, y tratar de prestar atención a eso para poder seguir mejorando”, afirmó Paranao.

Desde el año pasado integra los entrenamientos con jugadores de la primera. Eso fue lo que lo llevó a inspirarse y tratar de buscar su lugar. “Era algo que me había propuesto en mi cabeza, desde que arrancó la pretemporada. La tomé de la mejor manera, así que fue algo que nos sirvió mucho”, sostuvo.

“Ya venía entrenando con el grupo, el Regional pasado también, pasaron muchos jugadores, me dieron muchos consejos, el Rasta (Enzo Díaz Muro), Joel Juárez también, hay varios jugadores que pasaron con mucha experiencia”, valoró Paranao.