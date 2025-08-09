La gran victoria de Marabunta sobre Neuquén RC a domicilio en las mejores fotos
La Hormiga se dio el gusto de volver a ganar un clásico después de mucho tiempo. Fue por la fecha 12 del Norpatagónico.
Marabunta Rugby Club vivió este sábado una tarde soñada, ya que se impuso con sus equipos de primera e intermedia masculinos en cancha del Neuquén RC. Fue por la fecha 12 del torneo Norpatagónico, que reúne a los mejores clubes de esta parte del país.
En el predio del Azul, el acompañamiento del público de ambas hinchas generó un escenario espectacular para el clásico de la región.
Te puede interesar...
Fue 27 a 20 para el elenco principal cipoleño, que un rato antes había festejado la victoria de la Intermedia por 37 a 27.
Con el triunfo, el equipo de primera de La Hormiga se subió al tercer puesto de la tabla superando al Club Argentino de Bahía Blanca y Neuquén se mantiene en el segundo puesto detrás de Sociedad Sportiva, también de Bahía.
Leé más
Yaír Marín, tras la derrota de Cipo en Rincón: "Un partido de mierda, acá no se puede jugar"
Estallaron las redes: los mejores memes del empate entre Boca y Racing en el clásico
Dolorosa derrota de Cipo en Rincón: lo perdió en la última jugada
-
TAGS
- Marabunta
- Neuquén RC
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario