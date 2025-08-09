El clima en Cipolletti

La gran victoria de Marabunta sobre Neuquén RC a domicilio en las mejores fotos

La Hormiga se dio el gusto de volver a ganar un clásico después de mucho tiempo. Fue por la fecha 12 del Norpatagónico.

La gran victoria de Marabunta sobre Neuquén RC a domicilio en las mejores fotos

Marabunta Rugby Club vivió este sábado una tarde soñada, ya que se impuso con sus equipos de primera e intermedia masculinos en cancha del Neuquén RC. Fue por la fecha 12 del torneo Norpatagónico, que reúne a los mejores clubes de esta parte del país.

En el predio del Azul, el acompañamiento del público de ambas hinchas generó un escenario espectacular para el clásico de la región.

Fue 27 a 20 para el elenco principal cipoleño, que un rato antes había festejado la victoria de la Intermedia por 37 a 27.

Con el triunfo, el equipo de primera de La Hormiga se subió al tercer puesto de la tabla superando al Club Argentino de Bahía Blanca y Neuquén se mantiene en el segundo puesto detrás de Sociedad Sportiva, también de Bahía.

RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 02
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 03
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 04
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 05
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 06
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 07
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 08
RUGBY NEUQUEN RUGBY VS MARABUNTA 09

