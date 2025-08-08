El impactante nocaut del argentino Mirco Cuello para ser campeón del mundo ante los ojos de Tyson

El nacido en la ciudad santafesina de Arroyo Seco mandó a la lona tres veces en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se consagró en la categoría pluma.

Mirco Cuello lo hizo parecer fácil. El boxeador argentino ya venía de un gran nocaut ante Olivo Barreda en febrero en Las Vegas y este viernes logró otro impactante: el santafesino bajó tres veces en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y le arrebató el título pluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo para convertirse en el campeón número 43 de la historia del boxeo argentino en la rama masculina.

Fue en Libia , donde logró su victoria 16 en igual cantidad de presentaciones, con 13 nocauts: la resolución de la pelea fue sorprendente, porque con acertar un par de golpes el representante albiceleste expuso la fragilidad de Ríos, en un combate que no tuvo paridad. Así, el pugilista se suma al "Pumita" Martínez como campeón nacional vigente.

El combate apenas necesitó dos asaltos para resolverse. Desde el inicio, el oriundo de Arroyo Seco impuso el ritmo, trabajando con un jab firme y buscando la derecha recta al mentón. El primer derribo llegó con un gancho de izquierda al rostro que tomó a Ríos a contrapié. El segundo y el tercero, ambos en el segundo round, fueron producto de combinaciones rápidas que expusieron la fragilidad de su rival azteca , incapaz de asimilar el castigo. Tras la tercera caída, el juez decidió ponerle fin al pleito, pese a los intentos sin suerte del derrotado -quien también llegaba invicto al mano a mano, con un récord de 19 victorias y 7 nocauts- por levantarse.

La promisoria carrera del boxeador santafesino

El joven de 24 años se erigió así como uno de los mejores del país y continúa con una promisoria carrera. Este año, antes de viajar al norte de África, sumó defensas del título sudamericano, una faja internacional AMB y tres peleas en Estados Unidos, logrando un perfil que combina técnica olímpica con agresividad profesional. La consagración se produjo en una jornada especial, ya que en las tribunas estuvo el mítico Mike Tyson.

El impresionante triunfo también sugiere un inmediato desafío mayor para el pichón de crack: Cuello quedó a un paso de enfrentarse al campeón absoluto de la categoría, el británico Nick Ball, quien deberá defender su título el 16 de agosto, lo que anticipa un futuro inmediato vibrante. El argentino llegó a este punto después de forjarse en el boxeo amateur -fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018- y consolidarse como profesional en escenarios como Las Vegas.