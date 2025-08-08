Qué pasó en el Circo que se armó un escándalo: ¿Sigue abierto o lo clausuran?

El Circo que hace reír pero también hace llorar y no precisamente de emoción... Alrededor de 10 perros que estaban en condiciones extremas de maltrato y hacinamiento en uno de los carretones del circo Dihany se secuestraron en un operativo conjunto entre la Policía y el Municipio de Fernández Oro. Pese al repudiable caso de maltrato animal, el circo continuará habilitado y este viernes hay función.

La concejal y proteccionista Marina Marini, que colabora con el área de zoonosis local, describió la escena como “las peores condiciones: atados con sogas, con excrementos en las patas, un olor insoportable y sin salubridad”, indicó en declaraciones al portal Inforo .

Según denuncias vecinales a ese mismo medio, uno de los capataces del circo sería quien mantenía a los animales así y los golpeaba. La causa ya está en Fiscalía y los perros " recibirán atención veterinaria correspondiente y se les buscará un hogar para una mejor vida", completó Marini.

La aclaración de la Muni sobre lo sucedido con el Circo

En medio de un gran revuelo, el Municipio de Oro salió a aclarar las cosas y a garantizar la continuidad del espectáculo. "Ante los hechos de público conocimiento vinculados al rescate de animales realizado en el predio del circo que visita nuestra ciudad, la Municipalidad considera necesario aclarar:

La Dirección de Comercio y Bromatología intervino inspeccionando para realizar la habilitación comercial del circo, verificando que se cumplieran las condiciones necesarias en materia de seguridad, higiene y estructura: presencia de matafuegos, salidas de emergencia, seguro vigente para el personal y el público, instalaciones seguras, entre otros requisitos. Esta es su función específica, conforme a las normas vigentes. Destacando que el circo en las fas comercial se encuentra habilitado para funcionar como tal. Dicha área no posee facultades para inspeccionar espacios privados o personales de los empleados del circo. Por eso, ante la denuncia recibida a través de la Dirección Municipal de Bienestar Animal, y con la autorización de Fiscalía, junto a la Policía se llevó a cabo el allanamiento, logrando rescatar a más de 10 animales en situación de maltrato. Desde la Municipalidad se repudia enérgicamente cualquier forma de crueldad animal. Al mismo tiempo, se recuerda que cada área municipal cumple funciones específicas, y que ninguna habilitación comercial implica avalar situaciones fuera de su competencia directa. Seguiremos trabajando para mejorar nuestros controles, fomentar el respeto por los animales y garantizar respuestas institucionales ante situaciones de este tipo".