Cipo lanzó su campaña para asociarse on line: de qué se trata

En el albinegro buscan que todos los hinchas y simpatizantes puedan colaborar desde su lugar con el día a día del club.

El buen presente de Cipo en el Federal A viene acompañado de una gestión dirigencial donde el trabajo es día a día. Entre tantas movidas para bancar el deporte profesional y amateur del que forman parte miles de personas en el club, la campaña para asociarse on line es una de las novedades de las últimas semanas.

Antes para asociarse, el simpatizante tenía que pasar sí o sí por secretaría, firmar una planilla y llenar varios formularios, pero ahora se habilitó una nueva forma por fuera de lo presencial.

"Era más complejo. Ahora habilitamos el 'asociate on line' donde simplemente hacés click en un link y te lleva a una plataforma en la cual te asocias y va por débito automático. Queda todo mucho más claro y más prolijo. De la mano de ese trámite se obtienen los beneficios de ser socio", explicó el dirigente Juan Romero.

Siendo socio se canjea la entrada general para los partidos de local y se accede a la práctica de deportes en el club en las diferentes disciplinas, entre otros trámites. Además, bajando la app se participa del club de beneficios, que está en desarrollo para facilitarle más trámites a los socios.

"La idea era simplificar la vida de los socios. Había mucho que querían asociarse pero no hacer los trámites y esto facilita la posibilidad de hacerlo", finalizó el dirigente.

Para iniciar el trámite, hacer click en: https://clubcipolletti.brio.club/asociate/