Cipo se sacó la espina ante Kimberley a puro golazo y volvió a la victoria

Victoria necesaria contra un rival que siempre lo complica

El partido tuvo un inicio parejo y frenético. El local pegó rápido con un golazo de Leandro Vella a los 8 minutos, con un remate de larga distancia. El derechazo del volante desde 25 metros pasó por arriba de la volada del arquero Tomás Casas y se metió como un misil.

Pero al toque, el Dragón igualó las acciones con una gran jugada de Éver Ullúa. El zurdo tomó el balón en el vértice derecho del área, dejó un rival en el camino y con su pierna más hábil la puso en el ángulo opuesto del arco del paredón.

Después del empate, el trámite se hizo desprolijo e intenso, con escasas situaciones. Promediando la etapa inicial, Vella avisó con otro intento de media distancia que pasó muy cerca, en un anticipo de lo que volvería a ocurrir más tarde.

Pasando los 45' iniciales, tras un tiro libre de Gustavo Mbombaj que pegó en el palo, apareció Jeremías Langa para meter el segundo de arremetida y poner a Cipo arriba en un partido complicado y contra un rival incómodo.

cipo kimberley (6)

Pero todavía faltaba otra perla de Vella, que recibió en tres cuartos de cancha y con el empeine del pie derecho la clavó en el palo izquierdo de Casas desde afuera del área.

Mientras el volante ofensivo celebraba con sus compañeros, el árbitro Nebbietti expulsó a Parodi por festejarle el gol en la cara a los rivales.

Ya en el complemento, Cipo se refugió para cuidar la diferencia y Kimberley buscó el descuento con disparos lejanos y centros que encontraron buenas respuestas de Crespo.

Cuando el Dragón insistía por su segundo tanto, Santos Bacigalupe agredió a un alcanzapelotas y el árbitro no tuvo más remedio que sacarle la segunda amarilla y consecuente roja.

Cerca del final, Nebbietti cobró un penal dudoso de Nehuén García sobre Brian Cos y la visita tuvo su gran chance de volver a meterse en partido. Sin embargo, el ingresado Franco Mañas se encontró con una gran respuesta de Crespo ante el zurdazo cruzado.

Fue la última de peligro y el arquero cipoleño se dio el gusto de volver a ser una de las figuras del equipo con una atajada tremenda.

El pitazo final determinó un triunfo muy importante para el Capataz, que mantiene viva la ilusión de pelear por el ascenso. La semana que viene habrá duelo regional con una exigente visita a Deportivo Rincón.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Agustín Stancato y Matías Páez; Leandro Vella y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero.

Kimberley; Tomás Casas; Bruno Di Bello, Ricardo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Leonardo Verón, Jonathan Zárate, Ever Ullúa; Mauricio Miori; Brian Cos y Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini.

Goles: PT 8 y 47 Leandro Vella (C), 10 Ever Ullúa (K), 45 Jeremías Langa (C).

Cambios: ST, 13 Santiago Jara por Vella (C), 20 Franco Mañas por Verón (K), 26 Nehuén García por Mbombaj (C), 32 Santiago Ávila y Tomás Loscalzo por Sosa y Ullúa (K) 33 Matías Páez por Gonzalo Lucero (C).

Expulsados: PT 47 Nicolás Parodi (C). ST 23 Santos Bacigalupe (K).

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Visera