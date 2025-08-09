Yaír Marín, tras la derrota de Cipo en Rincón: "Un partido de mierda, acá no se puede jugar"

El capitán albinegro dejó frases contundentes, luego de la derrota como visitante frente a Deportivo Rincón en el último minuto del partido.

Yair Marín es uno de los líderes de este Cipo que venía haciendo una gran campaña hasta antes de empezar la zona Campeonato del Federal A. L a caída de este sábado ante Deportivo Rincón fue la segunda en tres partidos de la segunda fase y por la forma en que se dio dejó muy calientes a los visitantes.

Uno de los puntos que usó el León a su favor es la superficie de césped sintético, que en general le cuesta mucho a los rivales. Así fue sobre todo en el primer tiempo, donde el local dominó pelota, terreno y situaciones, aunque le faltó efectividad.

El tanto de la victoria, anotado por Germán Cervera, llegó en el tiempo adicionado del complemento, cuando iban 50' del segundo tiempo, dejando al Capataz con las manos vacías y muy cerca del fondo de la tabla de la zona 1.

Las frases de Yair Marín

Fiel a su estilo, el capitán albinegro habló sin cassette y contó sus sensaciones apenas terminado el encuentro.

"Un partido de mierda. Hicimos las cosas lo mejor que pudimos, en una cancha donde siempre nos costó. Nos propusimos tomar una revancha del primer partido jugado acá. Nos estábamos llevando un punto valiosísimo y en la última jugada se llevan los tres puntos. Muchísimo para Rincón porque no habían hecho nada la verdad", declaró Marín a los micrófonos del Bunker Deportivo por LU19.

Cipo había entrenado en césped artificial en la semana para llegar lo mejor posible a este choque, pero igualmente el León prevaleció en ese contexto.

"Acá no se puede jugar. Los únicos que pueden jugar acá son ellos porque practican acá, entrenan acá, conviven con este piso. Ellos sí pueden jugar acá, porque controlan acá, viven practicando y los controles les salen bien, los pases les salen bien. A nosotros no. Pero bueno, esto es fútbol, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Hasta el minuto 50 nos venían saliendo las cosas bien", cerró el defensor, que volvió a la titularidad este sábado tras un partido ausente y salió reemplazado en el complemento por Jeremías Langa.

"Era un puntazo porque es una cancha difícil. Siempre es un partido atípico acá", agregó Nicolás Trejo, quien coincidió en no dejar afuera del análisis la influencia que tiene jugar sobre sintético o en césped natural.

Cómo quedó la tabla y los partidos del domingo

En el otro partido del día, por la cuarta fecha de la zona Campeonato 1, Argentino de Monte Maíz dio otro paso clave al ganarle 2 a 1 a Kimberley en Mar del Plata.

Leandro Larrea abrió la cuenta en el complemento para la visita, Santiago Vázquez lo empató para el Dragón y a falta de 10 minutos para el final, apareció Gianfranco Baier para darle la victoria al conjunto cordobés que pelea bien arriba.

Este domingo, Costa Brava será local de Atenas de Río Cuarto a las 14 con arbitraje de Maximiliano Manduca, mientras que desde las 15:35 Fernando Rekers estará encargado de impartir justicia en el clásico bahiense que se disputará en El Fortín entre Villa Mitre y Olimpo.

Cómo sigue el torneo

5ta. Fecha - 17/08/25

ARGENTINO M.M. vs. DEP. RINCON

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. COSTA BRAVA

ATENAS vs. CIUDAD BOLIVAR

LIBRE: KIMBERLEY

6ta. Fecha - 24/08/25

CIUDAD BOLIVAR vs. OLIMPO

COSTA BRAVA vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. ARGENTINO M.M.

DEP. RINCON vs. KIMBERLEY

LIBRE: ATENAS

7ma. Fecha - 31/08/25

KIMBERLEY vs. VILLA MITRE

ARGENTINO M.M. vs. COSTA BRAVA

CIPOLLETTI vs. CIUDAD BOLIVAR

OLIMPO vs. ATENAS

LIBRE: DEP. RINCON

8va. Fecha - 07/09/25

ATENAS vs. CIPOLLETTI

CIUDAD BOLIVAR vs. ARGENTINO M.M.

COSTA BRAVA vs. KIMBERLEY

VILLA MITRE vs. DEP. RINCON

LIBRE: OLIMPO

9na. Fecha - 14/09/25

DEP. RINCON vs. COSTA BRAVA

KIMBERLEY vs. CIUDAD BOLIVAR

ARGENTINO M.M. vs. ATENAS

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE