Marcelo Román, en medio de las protestas en Allen: "Intentan derrocarnos"

Hasta hace algún tiempo, la falta de diálogo con Provincia era expuesta como una decisión política por integrantes de la propia gestión de Román. Ahora, en medio de la tormenta, se planteó una situación diferente y el gobierno rionegrino respondió con la transferencia del bono petrolero. Son más de $200 millones que el Municipio casi pierde: presentó el proyecto cuando estaba por vencer el plazo.

protestas en allen

El intendente, de origen radical, se pasó a La Libertad Avanza a poco de asumir y es una de sus máximas autoridades. En medio de la turbulencia política e institucional, no hubo ningún respaldo público a su gestión por parte del partido, ni de la presidenta, la diputada Lorena Villaverde.

"El jueves 31/07 fue el día más doloroso y triste de mi vida. Muchas personas y familiares lo padecieron. Les pido perdón y solo puedo decir que mi compromiso con ellos está; que desde el inicio de nuestra gestión hemos sido asediados por persecuciones políticas y mediáticas de quienes, refugiados en confiterías, despachos y bloques partidarios, jamás se dignaron a caminar por los barrios y escuchar a nuestros vecinos, ejerciendo sus funciones solo con el objetivo de obstaculizar la gestión", expresó Román en su carta abierta.

La publicación en redes sociales fue la segunda expresión pública de Román desde que se desató la tormenta, por la investigación judicial. En la primera, se mostró junto a todo su Gabinete y apenas horas después presentó su renuncia Benjamín Marin, jefe de Gabinete. También renunció Matías Piergentili, representante del oficialismo en el Tribunal de Cuentas.

La carta de Marcelo Román

Román expresó en su carta: "Decidido a cambiar la historia en mi Allen querido, en donde llegar a dialogar con un intendente era tarea imposible años atrás, pude ver el agradecimiento y la alegría de quienes cantaron, bailaron, charlaron, me convidaron un mate, me sugirieron, y me criticaron sanamente para mejorar la calidad de vida de todos, me di cuenta que a la aristocracia política allense siempre le incomodó. Camino sin deber nada a nadie, pero también con la tranquilidad de ser transparente y honesto ante Dios, mi familia y el pueblo de Allen".

"Atiendo a cientos de vecinos, diariamente y a todos escucho ofreciendo un café, té o simplemente un mate, porque entiendo que solo estoy de paso y que el Señor es quien nos da la oportunidad de servir y ayudar a los demás", manifestó.

"Lamentablemente nuestro gobernador (a quien respeto y oro a Dios para que le vaya bien en su gestión) no ha contestado mi mensaje, y entiendo que al igual que yo es solo un hombre, pero le guste o no soy el Intendente elegido democráticamente por una ciudad de más de 40.000 habitantes, independientemente del color partidario o pensamiento ideológico (soy optimista y aguardo que se digne a ayudar a todos los allenses y no a Marcelo Román)".

"No tengo temor de dialogar con nadie, y parece que molesta que haya efectuado reclamos a Provincia (poder ejecutivo y legisladores) siempre en pos de los intereses de Allen", criticó Román.

"A todos mis vecinos, empleados municipales, equipo de trabajo (secretarias), concejales del bloque UCR, agrupación Verani, agradecido siempre por el acompañamiento y apoyo incondicional", expresó.

Román afirmó que "pese a los ataques políticos y mediáticos que desean derrocarnos ilegítimamente, vamos a seguir firmes en esta tempestad, acompañados de la gente de bien, y con la sola finalidad de cumplir con la tarea encomendada: gobernar sirviendo y mejorar la calidad de vida de nuestra gente".