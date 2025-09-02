El intendente de Allen, Marcelo Román, renunció a su cargo en La Libertad Avanza de Río Negro

El intendente de Allen presentó su renuncia "indeclinable" a la vicepresidencia partidaria en medio de la crisis que atraviesa su gestión.

Marcelo Román ya no seguira siendo el vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro.

En medio de la crisis que atraviesa su gestión como intendente de Allen, Marcelo Román presentó la renuncia a la vicepresidencia en la conducción de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, partido al que se había sumado tras alejarse del radicalismo.

Desde la fuerza explicaron a LMCipolletti que la decisión de Román responde a que “ está abocado a la gestión ” y que no renunció a la afiliación , pero sí a sus responsabilidades internas en esta etapa electoral.

La renuncia fue presentada formalmente el 27 de agosto y en la nota, firmada por el jefe comunal, se indica que se trata de una decisión “indeclinable” por “razones estrictamente personales”.

En reemplazo de Román asumirá el abogado Damián Torres, actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia.

Renuncia de Marcelo Roman a La Libertad Avanza Rio Negro

Cabe señalar que el ex vicepresidente partidario se encuentra actualmente bajo investigación judicial en una causa por presunto peculado que avanza en la Justicia rionegrina.

Crisis política, económica e institucional en Allen

Sumido en diferentes crisis, el intendente de Allen, Marcelo Román sorprendió a los vecinos al difundir una campaña de recolección de firmas en apoyo a su gestión. La campaña comenzó en simultáneo con la presentación de un proyecto para declarar a la ciudad en emergencia económica.

El llamativo operativo clamor fue difundido por el propio intendente a través de sus estados de Whatsapp, donde publicó una foto de la nota con varias firmas de vecinos. Antes, vecinos de un barrio allense denunciaron en redes sociales que les pidió que firmaran la nota antes de hacer una entrega de pelotas para actividades deportivas y recreativas en el barrio.

lorena villaverde roman El intendente Marcelo Román junto a la presidenta de La Libertad Avanza Río Negro, Lorena Villaverde.

La recolección de firmas para mostrar apoyo a la gestión se impulsó luego de la presentación de un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, financiera y fiscal del Municipio de Allen. El proyecto de ordenanza fue impulsado por el Ejecutivo tras un mes de protestas sindicales por la crítica situación del gobierno de la ciudad, que despidió contratados para bajar costos, pero luego debió reincorporarlos por orden de la Justicia.

Román justificó la crisis en la diferencia entre la inflación y la suba de tasas. "La inflación de 2024 alcanza un 117,76% y el porcentual de inflación anualizada hasta Julio del año 2025 alcanza un 36,57%. Y la Municipalidad de Allen no obtuvo ningún incremento en sus tasas desde el año 2023 al 2024 y sólo del 24% para el año 2025, generando un inmenso desfasaje en las cuentas municipales", se planteó en el proyecto.

El Municipio de Allen también criticó a los vecinos por las tasas impagas. "Contamos con una deuda de contribuyentes de más de $3.100.000.000, de los cuales en un porcentaje aproximado del 40% son heredados de gestiones anteriores y con un grado de incobrabilidad del 23%.

Municipalidad de Allen El proyecto de ordenanza fue impulsado por el Ejecutivo tras un mes de protestas sindicales por la crítica situación del gobierno de la ciudad.

Entre las causas de la crisis económica, Román también apuntó al gobierno nacional. Aseguró que la modificación del esquema tributario afectó la coparticipación impositiva lo que "profundiza el desfinanciamiento local, limitando severamente la capacidad de los municipios para atender gastos corrientes esenciales y sostener la prestación de servicios básicos a la comunidad".

El intendente de Allen pidió la emergencia económica para "mitigar la crisis económica y financiera. El objetivo central es promover el desarrollo local mediante la incorporación de principios fundamentales de austeridad y eficiencia económica".