Allanamiento por maltrato animal en la Isla Jordán: rescataron a dos cachorras pese a la resistencia de la dueña

Las perras de 6 y 4 meses fueron encontradas en condiciones extremas de desnutrición y moquillo. La dueña de las mascotas no quería que se lleven a las perras.

Las dos cachorras fueron encontradas en un estado extremo de desnutrición, que no les permite estar paradas por sus propios medios.

Una denuncia por maltrato animal permitió el rescate de dos perras que se encontraban abandonadas bajo la lluvia en una vivienda de la Isla Jordán . La Fiscalía Nº1 de Cipolletti ejecutó el rescate el jueves 18 de septiembre sobre la calle Curri Lamuel.

Las cachorras fueron encontradas en condiciones alarmantes y quedaron a resguardo de la Fundación Funpabia , que se hará cargo de su recuperación. La intervención judicial contó con la colaboración de la Policía de Río Negro y el área de Zoonosis del municipio que logró resguardar a los animales y evitar un desenlace más grave .

Desde la organización describieron que se trata de una galga de seis meses y una Border Collie de cuatro . Ambas se encontraban en estado de abandono y atraviesan problemas de salud , producto de la falta de comida, agua y atención veterinaria. El estado de las cachorras es de tal debilidad que no pueden mantenerse en pie por sus propios medios .

Las condiciones extremas de desnutrición de las perras rescatadas

La galga fue bautizada como “Alma de diamante”. Presenta un cuadro de desnutrición tras haber permanecido en condiciones de abandono. “Esta galguita de seis meses se aferró a un hilito de esperanza para no morir dentro de la desolación y abandono que sufrió estando enferma con sus tutores” expresaron desde Funpabia.

La segunda perra, una Border Collie de cuatro meses llamada “Angelita voladora” padece un cuadro de moquillo que la dejó con un tic nervioso. A pesar de la falta de tratamiento veterinario, logró superar gran parte de la enfermedad y continúa en recuperación.

Screenshot_20250921-192138~2 Desde la organización describieron que se trata de una galga de seis meses y una Border Collie de cuatro.

La dueña no quiso entregar a las perras

Además, integrantes de la Asociación protectora de animales confirmaron que la persona responsable de los animales se resistió a entregarlos, aunque finalmente fueron retirados de la vivienda con el aval de la orden judicial. La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía.

Desde Funpabia informaron que actualmente buscan hogares de tránsito para las dos cachorras. En el caso de la Border Collie, aclararon que debe ser un espacio donde esté sola o con otros perros que ya cuenten con el calendario de vacunación completo, debido al cuadro de salud delicado que se enfrenta la perra.

Screenshot_20250921-192148~2 La segunda perra, una Border Collie de cuatro meses llamada “Angelita voladora” padece un cuadro de moquillo que la dejó con un tic nervioso.

La fundación recordó además que enfrenta deudas con las clínicas veterinarias que asisten a los animales rescatados en situaciones de abandono y maltrato. Por esta razón, solicitaron colaboración de la comunidad para poder continuar con su tarea solidaria.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencias al alias funpabia.791 del Banco Patagonia. Los aportes serán destinados a cubrir los gastos de atención médica, alimentación y recuperación de los animales rescatados.

Screenshot_20250921-192122~2 Desde Funpabia informaron que actualmente buscan hogares de tránsito para las dos cachorras.

Además, desde la organización Funpabia destacaron la importancia de involucrarse como sociedad en los casos de negligencia con sus mascotas y resaltó la importancia de realizar denuncias en casos de maltrato animal. Los vecinos pueden comunicarse al número 147 o enviar un correo electrónico a [email protected], canales habilitados para radicar reclamos y garantizar la intervención de la justicia.