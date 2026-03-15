Cipolletti LMCipolletti domingo Un domingo con rasgos otoñales: así estará el clima en el Alto Valle y el resto de la provincia

Lluvias durante toda la jornada se registrarán este domingo en el Alto Valle, según anticipa el SMN.

Un domingo con rasgos otoñales tendremos en el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se registrarán lluvias aisladas durante la mañana, y que persistirán con más intensidad hasta la noche e incluso parte del lunes. La temperatura máxima alcanzará los 24º y el viento llegará a los 41 km/h con ráfagas de hasta 69.

En la cordillera rionegrina, tanto en Bariloche como en El Bolsón, también se espera lluvias de carácter fuerte en la mañana, que se mantendrán con menor intensidad durante la tarde. Además, estará fresco, con una máxima de 14º. El lunes el temporal será aún más vigoroso y así continuará hasta el jueves.

Domingo lluvioso Un escenario climático similar se anuncia también para la costa atlántica, con lluvias y tormentas en Viedma, San Antonio y Las Grutas. El miércoles tiende a mejorar, aunque no se descartan que momentos de inestabilidad.