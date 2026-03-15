Un domingo con rasgos otoñales: así estará el clima en el Alto Valle y el resto de la provincia
Se pronostican lluvias durante toda la jornada para la región de la Confluencia. Las mismas condiciones se registrarán en otros puntos de Río Negro.
Un domingo con rasgos otoñales tendremos en el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se registrarán lluvias aisladas durante la mañana, y que persistirán con más intensidad hasta la noche e incluso parte del lunes. La temperatura máxima alcanzará los 24º y el viento llegará a los 41 km/h con ráfagas de hasta 69.
En la cordillera rionegrina, tanto en Bariloche como en El Bolsón, también se espera lluvias de carácter fuerte en la mañana, que se mantendrán con menor intensidad durante la tarde. Además, estará fresco, con una máxima de 14º. El lunes el temporal será aún más vigoroso y así continuará hasta el jueves.
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Un escenario climático similar se anuncia también para la costa atlántica, con lluvias y tormentas en Viedma, San Antonio y Las Grutas. El miércoles tiende a mejorar, aunque no se descartan que momentos de inestabilidad.
Lo mismo se anticipa para la Línea Sur, donde las lluvias son muy esperadas debido a la sequía que afecta a ese sector provincial. De todos modos, serán breves. El SMN informa que se registrará la caída de agua de forma aislada en horas de la mañana y por la tarde. El lunes también, aunque en períodos mas cortos. Pero ese día se pondría molesto el viento, que llegará a 50 km/h, pero con ráfagas de hasta 87 km/h. El martes escampará y así continuará hasta al menos hasta el sábado. La temperatura rondará entre los 11 y los 19º
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