El denunciado por maltrato animal ingresó al predio donde se alojan los perros rescatados

Allanamiento maltrato animal Cipolletti 2 - EP.JPG Más de 30 perros fueron rescatados por maltrato animal en una vivienda del barrio CGT de Cipolletti. Estefanía Petrella

Un pedido ignorado y una situación de riesgo

La presidenta de SOS Animal, María Sol Acosta, expresó su profunda preocupación por lo sucedido. “El sujeto trabaja al lado del predio, en un espacio que venimos denunciando desde 2010 y que está en igual o peores condiciones que la vivienda allanada”, detalló. El predio en cuestión se encuentra en la Isla Jordán, a escasos metros del espacio donde hoy permanecen los perros rescatados.

Acosta aseguró que había advertido esta situación antes del operativo, solicitando formalmente que no se les asignaran más de cinco animales debido a la cercanía con el denunciado. “El Municipio hizo caso omiso a nuestro pedido y hoy estamos pagando las consecuencias”, lamentó.

El hecho de que el hombre haya podido acceder al predio sin control alguno reaviva el debate sobre las garantías mínimas de seguridad que deben brindarse a las organizaciones que colaboran con causas judiciales de esta índole.

Perros allanados Cipolletti (2).png El Municipio y la Justicia le entregaron 22 perros a la Fundación SOS Animal. Gentileza

Falta de respaldo y documentación oficial

Otro punto que generó malestar en la Fundación es la falta total de formalidad en el traspaso de los animales. Acosta aseguró que, a pesar de haber sido designada como depositaria judicial de los perros , figura que implica una responsabilidad legal, no recibió ningún tipo de documentación oficial.

“Me entregaron animales de un allanamiento, de una causa penal. Soy depositaria judicial, pero no me adjuntaron ningún documento, ni un relevamiento de los animales, ni el estado en el que se encontraban, ni me hicieron firmar una planilla. Es una situación completamente irregular”, advirtió.

Desde SOS Animal insistieron en que su rol es voluntario y solidario, y que no cuentan con las herramientas ni el respaldo institucional suficiente para afrontar este tipo de situaciones con las garantías necesarias. "Nos encontramos solas nuevamente, sin apoyo, y ahora también con un riesgo real para nuestra seguridad y la de los animales", agregaron.

La organización exige a las autoridades municipales y judiciales una respuesta inmediata. “No podemos trabajar bajo estas condiciones. La seguridad de los animales y de quienes los cuidamos está en juego”, sostuvieron desde la fundación.