Polémica con el Circo: Qué dijo el dueño tras el escándalo por maltrato animal

El responsable del circo que ofrece sus últimas funciones en Oro y viene a Cipo salió a dar la cara. Es el hombre que en pandemia se quedó varado y salió a vender pollos para pagarles a sus empleados.

¡Qué Circo se armó! Y sí, se presta para el juego de palabras porque fue una de las polémicas del viernes en la región.

Es que alrededor de 10 perros que estaban en supuestas condiciones de maltrato en uno de los carretones del circo Dihany se secuestraron en un operativo conjunto entre la Policía y el Municipio de Fernández Oro.

Daniel, el dueño del circo en Fernández Oro salió a contar su versión. Confió que el circo "desconocía la cantidad de animales que tenía esta persona que trabajaba con nosotros” y se mostró “realmente indignado por más que la gente no nos crea” .

“Siempre se veía 2 o 3 perros pero desconocíamos la cantidad de perros que tenía viviendo con él dentro de su tráiler. El dueño de los perros es una persona de mas de 80 años que vivía con todos sus animales dentro de su casa rodante el dueño de los perros se llama Carlos Simonassi y su hijo Daniel", explicó el hombre, tratando de ser lo más transparente posible.

Circo El circo Dihany copó Fernández Oro. Foto Inforo.

"Lamentamos que la gente se ensañe con el circo cuando realmente no tenemos nada ver y desconocíamos la cantidad de perros que vivían dentro de su casa rodante. Cabe aclarar que cada familia tiene su casa rodante y eso es privado de cada persona. Lamentamos esta situación y el circo ya tomó cartas en el asunto con respecto a esta familia que tenía esa cantidad de animales bajé su poder y que por esa razón se está ensuciando el nombre del circo", amplió quien dijo haberse enamorado de la región.

Gracias a todo el pueblo que vino a ver el circo

“Cuando vinieron a hacer la denuncia mediática por qué no le hicieron una nota, es más fácil ensuciarnos. Estoy muy mal”, se sinceró.

Respecto a los pasos a seguir, indicó que hubo una charla picante con los dueños de los perros. “Lamentablemente se habló con ellos nos comentaron que dos o tres habían sido rescatados, los otros tuvieron crías, no encontraban a nadie para dársela. Por culpa de eso terminamos sucios nosotros”.

Por último destacó la gran convocatoria que tuvieron en Oro y agradeció “los comentarios de la gente ya que el boca en boca es nuestra mejor propaganda”.

“Estos días fue impresionante el apoyo en Oro, superó las expectativas. Y se viene Cipo. Son espectáculos de alto nivel, gracias por tanto gente, como dice la famosa canción, pasen a ver el circo…”, finalizó.

Cabe recordar que Daniel ya sabe lo que es luchar contra las dificultades en la región pues en pandemia se quedaron varados en la zona y él mismo salió a vender pollos y otros productos para pagarle a sus empleados.