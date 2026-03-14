Inundaciones en Tucumán: Obreros golondrinas piden ayuda para volver desde Cipolletti a sus devastadas casas

Sus familias perdieron todo en el Norte a causa de temporal. Los changos necesitan una mano solidaria para viajar desde el Sur y contener a esposas e hijos.

"La estamos pasando mal lejos de ellos, estamos angustiados y desesperados, queremos volver", admiten en simultáneo. José, Nazareno y Manuel son tres trabajadores golondrinas que llegaron del norte y están en plena cosecha en una chacra de Cipolletti . Sus familias perdieron todo en las inundaciones de Tucumán y necesitan volver para estar cerca de sus esposas, hijos y familia en general.

El drama y la impotencia es doble para ellos. Sus viviendas fueron arrasadas por el agua y ellos desde aquí ni siquiera pueden contener a sus seres queridos ni procesar juntos este trago amargo.

Si bien aclaran que la persona que los contrató para trabajar en la fruta los ayuda para sacar los pasajes que les permita viajar lo más rápido posible, igualmente necesitan una mano solidaria de la ciudad para llegar a destino y para los que se les viene.

Piden la colaboración de los cipoleños y la gente del Valle con lo que se pueda. "Estaremos eternamente agradecidos", aseguran.

La Madrid tucuman inundación

Cómo ayudarlos

Alias: pancho8914

A nombre de Francisco José Andrés Ruiz.

El desastre que causó el temporal en Tucumán

El fuerte temporal que azotó Tucumán en los últimos días provocó el desborde de un dique y la inundación de un pueblo del sureste provincial. Hoy, cientos de familias duermen a la vera de la ruta 308 desplazadas de sus casas por el agua.

En 48 horas cayeron 250 mililitros de agua y los vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y salvaguardarse sobre la ruta. Hace tres días que cientos de familias están durmiendo en toldos improvisados, sufriendo todo tipo de necesidades.

Son cinco kilómetros de la ruta 308 que fueron ocupados por los vecinos que esperan poder volver a sus casas. Sin embargo, cuando regresen se encontrarán con un panorama desolador: la pérdida de todo.

Un pueblo entero de Tucumán duerme en la ruta luego del feroz temporal

Ahora, piden ayuda tanto al gobierno provincial como nacional para poder volver a empezar. Necesitan elementos de limpieza para poner en condiciones nuevamente sus viviendas, pero también muebles, electrodomésticos y todo lo necesario para retomar sus rutinas.

El desesperado pedido de los vecinos

“Les pedimos por favor que nos ayuden con colchones, con frazadas, con camas, pedimos lo básico por lo menos. Queremos volver a la vida, a pagar nuestras cuentas, volver a tener nuestro ritmo de vida”, expresó Matías, un vecino que está viviendo bajo un toldo que le prestaron con su esposa y su mamá no vidente.

Muchos tuvieron que abandonar sus casas en una situación crítica. Matías vive en una zona alta, donde el agua alcanzó 1.60 m, pero según contó, en otras zonas llegó a los tres metros. “Tenemos seis perros, dos gatos y una cabrita. Los tuve que sacar al hombro porque se estaban ahogando”, lamentó en diálogo con TN.

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“Pedimos un poco de humanidad, de corazón, que por favor limpien los baños, que limpien los costados de la ruta. Los baños químicos son un desastre, no tienen agua”, reclamó.

En total fueron 15 mil los evacuados por el temporal en Tucumán. Las autoridades pusieron a disposición de la gente colectivos para poder trasladarse y salir de la zona crítica, pero muchas personas se niegan a irse porque se quedan cuidando sus pertenencias, según explicaron los vecinos.

Una mujer hizo referencia al panorama desolador que se les avecina: “No sabemos cuando vamos a volver a la casa. Esta lleno de agua, hay víboras, hay bichos”.

“No hay señal no hay luz, estoy a la espera de saber cómo está mi casa, recién hoy mi marido y mi hijo pudieron entrar. Perdimos todo. No tengo donde dormir. Desde lo más simple que un ser humano necesita... la higiene, la limpieza”, expresó otra vecina.