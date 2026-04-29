Cipolletti digitaliza trámites de Comercio: gestión online y sin costo administrativo

El Municipio de Cipolletti permite hacer la habilitación de comercio en forma remota. Todos los detalles del trámite.

El Municipio de Cipolletti lanzó una nueva plataforma web con el objetivo de fomentar el desarrollo económico local , permitiendo a emprendedores e industriales iniciar sus gestiones ante Comercio de manera digital, eliminando filas, demoras y la tasa de actuación administrativa que se paga en la delegación de calle Brentana.

La Municipalidad de Cipolletti dio un paso significativo hacia la modernización y desburocratización de sus procesos administrativos. A través de la Resolución N° 451/26, dictada el pasado 27 de abril de 2026, el intendente Rodrigo Buteler habilitó formalmente una plataforma digital para el inicio de trámites de habilitación de nuevos comercios. Un cambio de paradigma en la gestión municipal.

Hasta la fecha, quienes deseaban abrir un negocio en la ciudad debían iniciar el proceso de manera presencial en las delegaciones municipales, presentando documentación original y copias . Con esta nueva herramienta, disponible en el sitio oficial del Municipio, los contribuyentes podrán realizar el trámite de forma remota , evitando traslados físicos y esperas innecesarias.

El proyecto, impulsado por la secretaría de Fiscalización, se enmarca en un plan integral de desarrollo económico que busca incentivar la radicación de nuevos emprendimientos comerciales e industriales mediante la flexibilización de exigencias técnicas y administrativas.

Beneficios e incentivos económicos en Comercio

Uno de los puntos más destacados de la resolución es el incentivo económico para quienes opten por la vía digital:

Exención de tasas : Los trámites iniciados a través de la plataforma no estarán alcanzados por los derechos de actuación administrativa (tasa de inicio).

: Los trámites iniciados a través de la plataforma no estarán alcanzados por los derechos de actuación administrativa (tasa de inicio). Identificación electrónica : El sistema cuenta con métodos de verificación para constatar la identidad de los solicitantes de manera digital.

: El sistema cuenta con métodos de verificación para constatar la identidad de los solicitantes de manera digital. Simplificación documental: La documentación cargada en la web será verificada con los originales recién al momento de la inspección física del local.

Domicilio electrónico y seguimiento

Al iniciar el trámite, los usuarios deberán declarar un domicilio electrónico, el cual tendrá validez legal para todas las comunicaciones y se constituirá como el domicilio fiscal electrónico ante el municipio. Una vez iniciado en la web, el proceso continuará mediante un expediente interno para asegurar su agilidad y eficiencia.

La medida, que lleva la firma del secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, busca optimizar los recursos municipales y mejorar la relación entre el Estado y los vecinos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

Río Negro habilitó un bot para trámites online

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Río Bot, un asistente digital que permite realizar trámites, pedir turnos y acceder a programas de manera simple, rápida y directa desde el celular. La herramienta funciona a través de WhatsApp y centraliza servicios en un solo canal, mejorando la atención y reduciendo tiempos para los vecinos.

Río Bot está diseñado para responder a necesidades concretas: permite iniciar trámites, solicitar turnos, inscribirse en programas y acceder a información oficial sin intermediarios. El sistema guía al usuario paso a paso y brinda respuestas inmediatas.

rio bot asistente virtual rio negro

En algunos organismos, sin embargo, la atención no abarca a toda la provincia. En el caso de Salud, por ejemplo, el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti no está incluido entre aquellos que permiten sacar turnos médicos desde el celular.

Para utilizar Río Bot, solo hay que iniciar una conversación por WhatsApp al 299- 5517490. El usuario debe iniciar la conversación escribiendo "hola" y a partir de allí el bot ofrece las opciones disponibles.