Lo traicionó la codicia: La insólita forma en que cayó el delincuente más buscado de la zona

Se había escapado de la comisaría sexta de allen el 11 de abril. El paso en falso que permitió a la policía recapturarlo.

El 11 de abril escapó, nadie se explica cómo, de la comisaría sexta de Allen . Desde entonces era uno de los delincuentes más buscados de la zona , a raíz de su frondoso prontuario. La codicia lo traicionó ya que enseguida salió a robar de nuevo en un golpe comando en General Roca que se presumía ambicioso pero en el que terminó pisando el palito.

Lucas Emanuel Lozada -38 años-, de él se trata fue arrestado en las últimas horas en un asalto en el cuál el plan fallo. El atraco a la reconocida fábrica de hielo en el barrio Stefenelli derivó la detención del temible hampón.

Según informaron las autoridades policiales, el operativo de recaptura se desencadenó este martes luego de que al menos tres malechores ingresaran a una vivienda vinculada a la fábrica de hielo, ubicada sobre la calle Los Sauces al 1700 .

Los malvivientes tenían un objetivo claro: llevarse dos cajas fuertes del lugar. Sin embargo, el rápido aviso a la policía frustró sus planes, obligándolos a abandonar el botín en plena huida.

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La fuga de los sospechosos dio lugar a una secuencia cinematográfica. Al verse cercados, los hombres intentaron escapar en una camioneta, lo que inició una persecución que se extendió hasta el barrio Mosconi. Durante el trayecto, se registraron intercambios de disparos, elevando la tensión del procedimiento.

El raid delictivo finalizó cuando la camioneta de los sospechosos colisionó primero contra un camión y, posteriormente, impactó de lleno contra un patrullero de la fuerza provincial. Producto del fuerte choque, dos mujeres policías resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia para recibir atención médica.

Respecto a las uniformadas, se informó que ambas se encuentran en buen estado de salud general. Tras los exámenes de rigor, se constató que solo sufrieron contusiones leves derivadas del impacto y permanecen bajo observación preventiva.

En el lugar del choque, la policía logró reducir a Lozada, quien regresará a prisión tras su breve periodo en libertad ilegal, y a otro de los implicados.

Los individuos golpearon al perro de la familia para ingresar a la casa

La familia confirmó que en el momento del robo, no había nadie en el interior de la vivienda. Ya que los hijos del matrimonio estaban en el colegio y aunque uno de los perros fue golpeado, no hubo personas heridas dentro de la casa.

Un llamado alertó rápidamente a la Policía de Río Negro, quienes acudieron al lugar y logró detener a uno de los ladrones en el interior de la casa, mientras los otros dos emprendieron la fuga en una Fiat Strada.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Subcomisaría N°67 de Stefenelli, la Comisaría N°48 de Mosconi y el personal de Criminalística.