Encontraron en General Roca al joven de 26 años que había desaparecido en el Alto Valle

Tiene 26 años y su paradero era un misterio desde el fin de semana pasado. La Policía de Río Negro difundió su búsqueda y pidió a la comunidad aportar información.

El joven de 26 años fue visto por última vez en el Camping Municipal de General Roca.

La preocupación creció en General Roca tras la desaparición de Ezequiel Vázquez , un joven de 26 años cuyo paradero era desconocido desde el fin de semana pasado. La Policía de Río Negro difundió un pedido urgente de colaboración a la comunidad para intentar localizarlo en el Alto Valle . Este domingo, la búsqueda tuvo novedades positiva, ya que confirmaron su aparición en buen estado de salud.

Según la información oficial, el joven había sido visto por última vez entre la noche del sábado 7 y el domingo 8 de marzo en el Camping Municipal de General Roca . Desde entonces, no se tuvieron más noticias sobre su ubicación y su familia lo busca intensamente.

Las autoridades indicaron que se desconocía la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición , lo que dificultó aún más la búsqueda . Ante esta situación, la policía solicitó a cualquier persona que haya estado en la zona durante esos días o que pueda aportar algún dato que se comunique de inmediato.

Encontraron al joven que había desaparecido en el Alto Valle

Este domingo, desde Fiscalía confirmaron su aparición. "Fue hallado en buen estado general Ezequiel Rafael Vázquez. Agradecemos a todos la colaboración en la difusión de información para dar con su paradero", informaron.

La investigación estaba siendo llevada adelante por la Comisaría 48° de Mosconi, que interviene en el operativo de búsqueda. Desde la fuerza remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, podía ser clave para dar con el joven.

Joven policía murió al chocar su moto contra un auto, cuyo conductor habría estado borracho

Este domingo, un joven murió en un incidente vial en la Ruta Nacional 22, pocas horas después de que otras dos personas perdieran en uno de los accesos a Allen.

La víctima fue un joven oficial de la Policía rionegrina que al parecer se dirigía a prestar servicio, y falleció al chocar en forma frontal la moto que manejaba contra un auto.

El trágico episodio se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de Cervantes, donde la calzada conserva el diseño original de dos carriles.

Las primeras versiones indican que, al conductor del rodado mayor, un Volkswagen Gol Trend, el control de alcoholemia le dio resultado positivo. ANRoca indicó que la graduación fue de 2,06 g/l de alcohol en sangre. En el país rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos en rutas nacionales con una alcoholemia superior a "cero miligramos por litro de sangre". La norma busca "reducir la cantidad de fallecidos y heridos en siniestros viales provocados por la ingesta de alcohol".

Desde la institución policial lamentaron el hecho en un comunicado en el que identificaron a la víctima como Ángel Lautaro Monsalve, con jerarquía de oficial Inspector, quien trabajaba en la Comisaría 43 de Cinco Saltos.

Destacaron que el choque, de acuerdo a las informaciones recabadas, “habría sido provocado por la conducción imprudente de un automovilista que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol”.

“Desde la Jefatura de Policía y la plana mayor de la Institución se dispuso el acompañamiento y la contención a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, resaltaron en el parte.