Lo denunciaron por el abuso sexual de una menor en un parque de Cipolletti: lo que hizo para zafar

La acusación indica que el hombre la citó a un espacio público, donde se aprovechó de su "inmadurez sexual". Le otorgaron una probation con pautas de comportamiento de conducta. Entre ellas un resarcimiento.

Un hombre fue denunciado por el abuso de una menor. La causa se tramitó en los tribunales de Cipolletti. Le otorgaron una probation con pautas de conducta que debía cumplir.

Acusaron a un hombre del abuso sexual de una menor de edad en Cipolletti. En la audiencia de formulación de cargos efectuada el 10 de abril de 2023, el Ministerio Público Fiscal le enrostró al sujeto, identificado con las siglas TGAC , haber citado a la víctima en un espacio público la tarde del 30 de septiembre de 2022 y, aprovechándose de su inmadurez sexual, la manoseó y la sometió a una serie de vejaciones que revelaron un alto grado de perversión.

Los hechos habrían ocurrido en el Parque Norte y los padres de la adolescente presentaron la denuncia de caracter penal. Como consecuencia, el sujeto -que se encuentra radicado en la provincia de San Luis - fue imputado por el delito de “ abuso sexual ”.

En septiembre de 2023 le otorgaron una Suspensión de Juicio a Prueba, el mecanismo legal conocido como probation , que permite evitar el juicio penal a cambio del cumplimiento de reglas de conducta en un determinado lapso de tiempo.

Probation y pautas por dos años

En este caso, el beneficio fue por el término de dos años y le impusieron la prohibición de acercamiento a la joven, un resarcimiento económico, una capacitación de género y un tratamiento psicológico.

Además, también tenía que obedecer las normas habituales: mantener domicilio, someterse al control del organismo equivalente al Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de San Luis, abstenerse del consumo de estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas en la vía pública y no cometer nuevos delitos.

Una pareja que se encontraba en Parque Norte, durante la noche del viernes, sufrió un intento de robo. Un delincuente le disparó a la mujer.

A mediados de mayo último la defensa del sujeto pidió su desvinculación definitiva de la investigación con el argumento de que había acatado las reglas fijadas y se había agotado el período establecido. Puntualizó que había hecho efectivo el pago de la compensación, consistente en 100 mil pesos.

La fiscalía acompañó el pedido de sobreseimiento. Destacaron que durante el transcurso del trámite de la probation se comunicaron con ellos y manifestaron que “no habían tenido nuevos inconvenientes con C., además de mostrarse sin predisposición a continuar interviniendo en la investigación”.

Coincidencia entre las partes

Al analizar la presentación de las partes, la jueza María Agustina Bagniole resolvió otorgarle el sobreseimiento a TGAC. Destacó que “no solo no hubo controversia sobre la petición”, sino que además, recordó que en oportunidad de concederse el beneficio, señaló que si se cumplía el tiempo y el hombre acataba las pautas de conducta, “sería desvinculado de la investigación, tal y como lo establece la manda legal”.

Agregó que “dada la fecha de concesión del beneficio, ha transcurrido el término por el cual se suspendió la realización del juicio y, conforme lo dicho por las partes, el probado cumplió con las obligaciones impuestas”. Bajo estos fundamentos la magistrada expresó que correspondía “declarar extinguida la acción penal” y desvincular al sujeto de la causa penal iniciada en su contra.

En el fallo, también declaró que el trámite del proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, como se lo exige el Código Penal rionegrino.