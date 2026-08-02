Merecida victoria de Cipo en el arranque de la zona Campeonato del Federal A

Marcos Pérez marcó el único tanto del albinegro, que inició su camino en la segunda fase superando a Huracán Las Heras.

Después de un mes, Cipo volvió a jugar de local y lo hizo en el comienzo de la segunda fase. Por la zona Campeonato, el Albinegro le ganó por la mínima a Huracán Las Heras en La Visera. De esta manera arrancó con el pie derecho en uno de los dos nonagonales, donde los mejores equipos de la etapa inicial del certamen buscan meterse en los cuartos de final del Federal A.

Con la ambición de continuar un camino que lo lleve al ansiado ascenso, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez dio su primer paso en esta fase, donde enfrentará a siete rivales más de mucha complejidad.

Fue una buena tarde en La Visera, donde el clima y el público acompañaron y Cipo ganó por el tanto de Marcos Pérez en el complemento.

Omar Novoa

El minuto a minuto del partido entre Cipo y Huracán Las Heras

En los primeros 15' no hubo emociones. Cipo tiene la iniciativa y juega en campo rival pero no probó a Agüero todavía. Huracán casi no pasó la mitad de la cancha con pelota dominada.

La primera clara del Albinegro fue a los 17' con un gran pase de Lucero que Trejo no pudo concretar por el segundo palo.

Partido se detuvo a los 35' porque el arquero Agüero acusó un golpe de un objeto desde la tribuna. Sin embargo, luego de un diálogo entre el árbitro y el personal policial, el encuentro se reanudó a los tres minutos.

Omar Novoa

El árbitro Nebbietti, que venía cumpliendo una correcta tarea, finalizó el primer tiempo a los 45 minutos clavados. Tenía que sumar 5 mínimo y decidió pitar el cierre sin adicionar.

En cuanto al juego, Cipo solo tuvo dos remates muy desviados en la última media hora de la etapa inicial y Huracán se limitó a aguantar el empate.

Omar Novoa

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica y a los 10' se fue expulsado Joel Lucero por un golpe sin pelota sobre Cristian González. Huracán quedó con uno menos, en una correcta decisión del juez.

Cipo acumuló tres claras: un centro cruzado de Trejo que los delanteros no pudieron conectar, un cabezazo de Piro que salió al lado del ángulo izquierdo y otro frentazo de Marcos Pérez qué Agüero atajó bien en un tiempo.

Huracán hizo tiempo cada vez que pudo y Cipo intentó con un remate de Vella desde 30 metros qué salió al lado del ángulo. Después, el mismo Vella exigió una volada espectacular de Agüero a los 26' con un tiro libre.

A los 30', el Capataz tuvo premio. Un centro del ingresado Andrés Almirón no pudo ser despejado por la defensa, la pelota quedó boyando y Marcos Perez definió cruzado con el empeine para abrir el marcador.

Omar Novoa

Huracán no tuvo más remedio que salir de su campo e intentar jugar algo parecido al fútbol. Cipo sintió el desgaste y perdió la posesión, además de que los últimos cambios no entraron bien.

El albinegro no cerró el partido como quería, pero el globo mendocino casi no inquietó y así llegó el final del partido.

Una linda tarde de fútbol en La Visera, donde el clima y el resultado acompañaron, mientras que la gente va sumándose a poblar las tribunas en una campaña que ha sido compleja en ese aspecto.

Omar Novoa

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Leandro Vella, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Coceres, Guillermo Arciero y Juan Aguilar; Santiago Úbeda Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado y Lucas Algozino; Joel Lucero. DT: Pablo Jofré

Gol: ST 30 Pérez (C)

Cancha: La Visera

Árbitro: Juan Nebbietti