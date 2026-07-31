"Empieza otro torneo": Enríquez confía en un Cipo fortalecido para el debut en la Zona Campeonato

La espera terminó y, después del receso por la reprogramación de la última fecha del Federal A , Cipo volverá a la acción. Este domingo, desde las 15.30, en La Visera de Cemento , el Albinegro recibirá a Huracán Las Heras en el inicio de la Zona Campeonato , que reúne a los mejores de las zonas 3 y 4.

El escenario es muy distinto al de 2025. En la temporada pasada, el Capataz de la Patagonia también había conseguido meterse en esta instancia, pero el sorteo no lo favoreció del todo: quedó libre en la primera jornada y debió debutar como visitante en Monte Maíz, donde sufrió una derrota frente a Argentino que condicionó el arranque del nonagonal. “El año pasado terminamos como los mejores, nos tocó quedar libres y salir a jugar afuera. Ahora tenemos la suerte de jugar el primer partido de local. Acá tenemos que hacernos fuertes, es otro torneo. Jugamos contra los mejores”, expresó el entrenador.

Esta vez, el sorteo fue distinto y el equipo de Fabián Enríquez comenzará ante su gente, condición en la que construyó buena parte de su clasificación. Más allá de algunos detalles por los rivales que le tocaron en casa, el técnico se mostró conforme con el recorrido que determinó el fixture. “Todos los partidos van a ser complicados. Estamos contentos con el fixture. Nos hubiera gustado tener a algún equipo de Bahía de local para la gente, pero se dio así. Para estar a la altura tenés que competir acá o afuera y sacar el mejor resultado”, resaltó.

La postergación del cierre de la fase regular por la final del Mundial terminó modificando toda la planificación del campeonato. Cipolletti tendrá cinco partidos en dos semanas y, en esta etapa, el descanso llegará recién en la sexta jornada. Sin embargo, las jornadas sin actividad fueron bien recibidas. “Nos llevó hacia adelante para que los chicos tengan un descanso más que merecido. Hace diez días que volvimos de ese receso y no vamos a tener descanso porque tenemos cinco partidos más que importantes. En quince días tenemos cuatro partidos”, repasó el DT.

Un ataque con bajas sensibles

El inicio de la Zona Campeonato encontró a Cipolletti con una realidad diferente en ofensiva. En apenas un par de días, Sebastián Jeldres dejó el plantel tras un acuerdo entre las partes y Federico Acevedo fue apartado. “Es lo que nos tocó. Lo de Fede no depende mucho de nosotros. La comisión está haciendo un buen trabajo y defiende el patrimonio del club. Nos hubiese gustado que estuviera y no está. Siempre decimos que no queremos que se vaya nadie”, expresó sobre las bajas.

Respecto del neuquino Jeldres, explicó que la decisión fue consensuada. “Si están dentro del plantel desde el primer día, queremos que todos compitan y tengan la posibilidad de estar. Esta decisión de Seba la hablamos y no lo pudimos retener para que se quedara, más allá de que teníamos que traer a los cuatro refuerzos”, sostuvo.

Hoy, el panorama ofensivo cambió y ahora debe mirar otras variantes, sin olvidarse de lo que sucedió en la temporada pasada, cuando hubo ausencia de centrodelanteros durante gran parte del año. “Hoy no tenemos dos delanteros, nos quedamos ahí medio cortos, pero lo vamos a resolver bien. El año pasado, a veces jugamos sin nueve y, otras veces, con un falso nueve. Ahora tengo muchos centrales, capaz mando a uno a jugar de 9”, dijo entre risas.

“Hay que achicar el margen de error”

Para el entrenador, la experiencia del año pasado debe servir como aprendizaje. La clave estará en minimizar esas pequeñas situaciones que, en una instancia tan pareja, definen partidos. “Es otro torneo. Hay que achicar el margen de error que tuvimos el año pasado y este año en la primera fase. Tenemos que fortalecernos a partir de las desconcentraciones y la comunicación. De visitante se juega de una manera y, de local, de otra, pero siempre con iniciativa”, aseguró.

Con el objetivo claro, Enríquez entiende que el crecimiento también pasa por la madurez del grupo. “Es la camiseta más grande de la Patagonia. Esta etapa es importante para la madurez del jugador porque se toman decisiones y eso es lo que necesitamos. Si lo trabajamos con decisión, podemos dar pelea y buscar el segundo objetivo que tenemos como meta”, enfatizó.

Un viejo conocido para empezar

El primer rival será Huracán Las Heras, un equipo que Cipolletti conoce muy bien. La última vez que se enfrentaron en la calle O’Higgins fue por la fecha 12 de la fase regular. Allí, el Albinegro goleó 3 a 0 en un encuentro que terminó con fuertes cruces y algunos tumultos entre futbolistas de ambos equipos. “Tenemos que estar tranquilos y no entrar en la locura de la última vez. Tenemos que ser inteligentes, más allá de que lo conocemos. Huracán tiene jugadores importantes y trajo futbolistas de la Nacional B. Ellos también tienen la intención de hacer un buen partido”, reflexionó.

En cuanto al estado del plantel, las noticias son positivas y todas son altas para el cuerpo técnico. “Están todos disponibles. Tuvimos una semana complicada por las lluvias, pero nos acomodamos. El jugador es inteligente y sabe que tiene que trabajar. Están todos para jugar. Las decisiones son netamente futbolísticas, pero el once del primer partido se tiene que matar por los compañeros que no están”, afirmó.

El pedido para una Visera llena

La ilusión volvió a instalarse en Cipolletti y el técnico espera que la gente acompañe desde el primer minuto el próximo domingo. “Al hincha, pedirle que nos acompañe, que esté. Salimos primeros de la zona, somos uno de los mejores y, por segundo año consecutivo, no peleamos el descenso. Con el apoyo de la gente nos vamos a fortalecer más, son una pata importante. Que vengan, que alienten, porque va a ser un empuje importante para el equipo”, insistió.

Con la experiencia de la temporada pasada, un plantel que terminó primero en la Zona 3 y la posibilidad de iniciar la Zona Campeonato en casa, el Capataz de la Patagonia buscará comenzar con el pie derecho un camino de pura exigencia y con un margen mínimo de error.