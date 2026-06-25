Cipo le rescindió a un jugador que estuvo seis meses y anunció un refuerzo

Se mueve el mercado de pases del Federal A, que está por finalizar su fase regular.

Mientras disfruta las mieles temporales de ser puntero de la zona 3 del Federal A , Cipo mueve el avispero con recambio en su plantel. En las últimas horas del miércoles, se anunció oficialmente la salida de un jugador de experiencia, que había llegado en la semana del comienzo del certamen, y al mismo tiempo la llegada de un refuerzo.

Desde hace varias semanas el cuerpo técnico encabezado por Fabián Enríquez había planteado la necesidad de reforzar el equipo utilizando los cuatro cupos que permite el reglamento.

La dirigencia compartió la idea y comenzó a trabajar tanto en las incorporaciones como en una reestructuración del plantel para afrontar la parte decisiva de la temporada.

Fabian Enriquez DT de Cipolletti (8) Claudio Espinoza

En ese contexto, el jueves por la tarde la institución oficializó la llegada de Luciano Gutiérrez, volante central de 25 años que llega desde Atenas de Río Cuarto y que ya conoce de cerca a Cipolletti. “Realmente estoy muy contento por este paso en mi carrera que sinceramente lo estaba esperando hace mucho tiempo”, dijo a LM Cipolletti.

Durante la tarde el mismo jueves el jugador tuvo su primera práctica en donde tuvo contacto con sus compañeros y el cuerpo técnico que se prepara para viajar a Mendoza por la fecha 15. “La verdad que desde la comisión directiva, el cuerpo técnico y mis compañeros desde el primer momento me recibieron bien. Recién hoy llegué, ya tuve mi primer entrenamiento y pude charlar con el cuerpo técnico también, saber que pretenden de mí y lo que esperan”, sostuvo.

refuerzo cipo captura

El mediocampista fue titular frente al Albinegro en la décima fecha, cuando el conjunto rionegrino se impuso por 1 a 0 en La Visera de Cemento. Aquella tarde llevó la camiseta número 5 y disputó los 90 minutos. En el partido correspondiente a la primera rueda, jugado en Río Cuarto, integró el banco de suplentes pero no ingresó.

“Nosotros siempre estudiamos a Cipolletti, lo teníamos como un rival muy duro. Acá en su casa se hace siempre duro, entonces desde el momento en el que hablé con el cuerpo técnico, me llamó muchísimo la atención venir. Y mucho más cuando se trata de un club en el que en su casa y con su gente se hace fuerte. Eso es muy importante a la hora de tomar una decisión”, destacó.

De aquel duelo por la fecha 10 Gutiérrez se llevó los mejores recuerdos y ansía saltar al campo de juego con la piel del Capataz. “Perdí toda esta semana de entrenamiento, me hubiese gustado llegar unos días antes, pero se dio de esta forma. Ya quiero que me toque jugar en La Visera con toda la gente. Me tocó jugar en contra y se siente. Ya me imagino lo lindo que debe ser jugar con toda esa gente a favor”, dijo.

El oriundo de Río Cuarto sumó minutos en siete encuentros desde el arranque, donde se lo vio en distintas posiciones de juego, tanto en la línea media como en la zaga central, lo que le da variantes al cuerpo técnico. “Puedo hacerlo tanto de volante de contención, también de central. En ese sentido no tengo ningún problema, justo hoy lo charlamos con el cuerpo técnico. Vengo a sumar al equipo en la posición en donde necesite el cuerpo técnico que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Entiendo que para pelear cosas es importante también tiene que ser versátil en algunas cosas”, aseguró.

Antes de arribar al conjunto cordobés desarrolló parte de su carrera en el Dubai FC: “Me fui en 2023, si mal no recuerdo, a los Emiratos Árabes, estuve una temporada y media aproximadamente. Fue mi primera experiencia afuera, con cosas positivas y negativas como todo, pero la verdad que me ayudó a crecer un montón, a madurar mucho”.

Mas tarde pasó por el Nadur Youngsters Football Club de Malta y también vistió las camisetas de, Roncedo y Ateneo. “Después de esa experiencia tuve la posibilidad de ir también un poco más de una temporada a Malta, también Primera División, en donde también me sirvió mucho para aprender, mejorar ciertos aspectos y hoy en día lo tomo como una experiencia muy buena el haber salido de chico”, contó.

“Pude absorber conocimientos que por ahí, acá en Argentina, tal vez me hubiese llevado algún tiempo más. Hoy me considero que soy un jugador un poco más maduro de lo que por ahí se puede llegar a esperar para un jugador de mi edad”, agregó.

La llegada de Gutiérrez responde a uno de los pedidos del cuerpo técnico, que busca reforzar todas las líneas de cara al tramo final del campeonato.

La primera salida del mercado

Mientras se cerraba la llegada del primer refuerzo, el miércoles por la noche Cipolletti comunicó oficialmente la rescisión del contrato de Claudio Mosca, quien se convirtió en la primera baja del mercado invernal.

El volante bonaerense había sido uno de los últimos futbolistas en incorporarse durante la pretemporada y llegó procedente de San Miguel con antecedentes importantes en la Primera Nacional, categoría en la que también había desarrollado gran parte de su carrera, al igual que Brandon Obregón.

Sin embargo, nunca logró afianzarse en el Federal A. Tuvo minutos en siete de los trece encuentros que jugó Cipolletti en la temporada y solamente fue titular una vez, frente a Deportivo Rincón, partido en el que debió ser reemplazado rápidamente tras la expulsión de Nehuén García, cuando el cuerpo técnico decidió reorganizar el equipo.

En el resto de las presentaciones ingresó desde el banco de suplentes y su última aparición se produjo ante Costa Brava. Aquella tarde ingresó en el complemento, estuvo cerca de convertir el empate y apenas tres minutos después vio la tarjeta roja tras protestarle una decisión al árbitro.

Futbol Cipolletti Claudio Mosca Claudio Espinoza

Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol Federal, explicó que la salida obedeció tanto a cuestiones deportivas como económicas. "Había una cláusula para ambas partes, y que se podían ejecutar a mitad de año. Esto significaba que se podía rescindir y la verdad que al tener muy pocos minutos, más los pedidos de refuerzos del técnico decidimos por una cuestión económica hablar con el jugador y llegar a un común acuerdo", dijo a LM Cipolletti.

El dirigente también destacó el profesionalismo del mediocampista durante su paso por la institución. "Lamentablemente sumó pocos minutos, y con la llegada de los refuerzos iba a quedar más relegado. Sinceramente un muy buen profesional pero tenemos que pensar y ser responsables para poder cubrir los gastos", sostuvo.

Un mercado que recién comienza

Con la llegada de Luciano Gutiérrez, Cipolletti utilizó el primero de los cuatro cupos habilitados para incorporar futbolistas durante esta ventana de transferencias. La intención del cuerpo técnico es completar los lugares disponibles y potenciar un plantel que buscará sostener el protagonismo en lo que resta del año.

El ex Atenas no sería el único cordobés en reforzar al Albinegro en estas horas.

Mientras el equipo prepara el viaje a Mendoza para enfrentar a FADEP, el sábado a las 11:30 de la mañana, la dirigencia continúa negociando nuevas incorporaciones y no se descartan más movimientos en los próximos días.