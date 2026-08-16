Estuvo cuatro meses en Cipo, pasó desapercibido y protagonizó un escándalo en su nuevo club

El futbolista originó una batalla campal entre sus compañeros y los rivales. Ocurrió en la fecha de la B Metropolitana.

Claudio Mosca llegó a Cipo en marzo de este año como una oportunidad. El volante de 36 años tiene amplio recorrido en la B Nacional, pero nunca pudo afirmarse en el albinegro. Entre los buenos rendimientos de los titulares y que nunca pudo aprovechar sus minutos en el Federal A , el paso del mediocampista ofensivo fue totalmente desapercibido.

Incluso fue expulsado en un partido jugando como visitante contra Costa Brava, en lo que fue la última derrota del conjunto albinegro.

Por eso, Mosca aprovechó el mercado de pases de invierno y se fue buscando otros destinos. La oportunidad apareció en la B Metropolitana, donde llegó a Talleres de Remedios de Escalada.

Claudio Espinoza

Protagonista de un escándalo

El partido del sábado entre Arsenal y Talleres terminó con una batalla campal que involucró a gran parte de los futbolistas y hasta a integrantes de los cuerpos técnicos en la B Metropolitana.

El encuentro, correspondiente a la fecha 30, se encaminaba a una victoria de la visita por 1 a 0 gracias al gol de Pablo Cortizo, pero todo se descontroló en el quinto minuto de descuento, cuando Alexis Payés fue a disputar una pelota con el ingresado Claudio Mosca y comenzó una fuerte discusión.

El mediocampista de Talleres, un histórico del ascenso que además se formó en Arsenal, reaccionó ante la infracción y empujó a su rival, mientras intercambiaba insultos con varios jugadores del conjunto local.

La situación rápidamente escaló y Damián Pérez, capitán de Arsenal, salió en defensa de su compañero. En cuestión de segundos, casi todos los protagonistas se sumaron al tumulto, mientras el árbitro Gastón Iglesias intentaba sin éxito separar a los futbolistas.

La pelea tuvo incluso un segundo foco, cuando Mariano Del Col le dio un fuerte derechazo en el mentón a Eugenio Olivera, suplente de Talleres, en medio de la confusión.

Finalmente, Iglesias decidió expulsar a Mosca, quien tuvo que ser retirado por sus propios compañeros debido a que continuaba buscando enfrentarse con los jugadores de Arsenal. No hubo más tarjetas rojas y, después de varios minutos de tensión, el árbitro dio por terminado el encuentro.

El hecho recorrió las redes sociales por la batalla campal que se desató y la resolución del juez, cuando todavía quedaba tiempo por jugar.

"Batalla Campal"



Porque los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada se agarraron a las piñas. El juez finalizó el partido. pic.twitter.com/VXm27vAB8t — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

La derrota dejó a Arsenal en el quinto puesto, a tres puntos de los líderes, mientras que Talleres de Remedios de Escalada quedó en lo más alto junto a Excursionistas. Mosca, además, se perderá el próximo partido por la expulsión y podría recibir una sanción mayor por su participación en los incidentes.