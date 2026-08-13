El abrazo de dos exCipo en la Copa Libertadores

Elvis Hernández y Franco Amarfil se encontraron en un partido del torneo más importante del continente.

Elvis Hernández y Franco Amarfil, dos con pasado en Cipo que se juegan Copa Libertadores.

El fútbol de Cipo no solo se expresa en el Federal A . La proyección de jugadores que surgen o tienen paso importante por el club marca el ritmo de la agenda deportiva regional, nacional y hasta internacional. Así es el caso de dos excompañeros y amigos que se encontraron, nada menos, que en la Copa Libertadores .

Franco Amarfil y Elvis Hernández fueron pieza clave del Capataz hace un par de temporadas en el primer equipo y el miércoles por la noche se encontraron en el partido de ida de octavos de final entre Platense y Coquimbo Unido.

El volante central está lesionado y por eso no pudo ser de la partida en el Calamar, mientras que el defensor es pieza clave en el conjunto chileno y tuvo importante participación.

Más allá de que Platense fue superior y hasta tuvo un penal errado, la visita logró el empate cerca del final y quedó mejor parado para cerrar la serie del otro lado de la Cordillera.

De todas formas, el resultado es anecdótico para la ciudad y la región, ya que lo más trascendente fue la foto posterior que ambos compartieron en las redes sociales y generó orgullo en el hincha cipoleño.

Desde su partida de Cipo, Elvis se afirmó en el fútbol chileno y comparte equipo con nombres de mucho peso como Lucas Pratto. También está el exBoca Guido Vadalá, quien marcó el gol del empate sobre el cierre.

En cuanto a Amarfil, primero la rompió en Chicago, en la Primera Nacional. Luego dio el salto a primera y fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Ahora es pieza esencial en Platense, que compite en la Copa Libertadores.

Sin dudas, ambos tienen mucho más para dar y la semana que viene serán protagonistas de la vuelta en Chile.

Sangre Albinegra, uno de los medios partidarios históricos de Cipo, destacó el encuentro de los dos.