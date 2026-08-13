El abrazo de dos exCipo en la Copa Libertadores
Elvis Hernández y Franco Amarfil se encontraron en un partido del torneo más importante del continente.
El fútbol de Cipo no solo se expresa en el Federal A. La proyección de jugadores que surgen o tienen paso importante por el club marca el ritmo de la agenda deportiva regional, nacional y hasta internacional. Así es el caso de dos excompañeros y amigos que se encontraron, nada menos, que en la Copa Libertadores.
Franco Amarfil y Elvis Hernández fueron pieza clave del Capataz hace un par de temporadas en el primer equipo y el miércoles por la noche se encontraron en el partido de ida de octavos de final entre Platense y Coquimbo Unido.
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El volante central está lesionado y por eso no pudo ser de la partida en el Calamar, mientras que el defensor es pieza clave en el conjunto chileno y tuvo importante participación.
Más allá de que Platense fue superior y hasta tuvo un penal errado, la visita logró el empate cerca del final y quedó mejor parado para cerrar la serie del otro lado de la Cordillera.
De todas formas, el resultado es anecdótico para la ciudad y la región, ya que lo más trascendente fue la foto posterior que ambos compartieron en las redes sociales y generó orgullo en el hincha cipoleño.
Desde su partida de Cipo, Elvis se afirmó en el fútbol chileno y comparte equipo con nombres de mucho peso como Lucas Pratto. También está el exBoca Guido Vadalá, quien marcó el gol del empate sobre el cierre.
En cuanto a Amarfil, primero la rompió en Chicago, en la Primera Nacional. Luego dio el salto a primera y fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Ahora es pieza esencial en Platense, que compite en la Copa Libertadores.
Sin dudas, ambos tienen mucho más para dar y la semana que viene serán protagonistas de la vuelta en Chile.
Sangre Albinegra, uno de los medios partidarios históricos de Cipo, destacó el encuentro de los dos.
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