Cipo corta la semana en La Visera ante Argentino de Monte Maíz: hora y más detalles

Este miércoles el Albinegro recibe al "Raya" y buscará su segunda victoria como local en el Nonagonal. En el último duelo entre sí, empataron 2 a 2.

Sin demasiados días de descanso , se juega este miércoles la tercera fecha del Nonagonal . Cipo esquivó el viaje y recibirá en casa a Argentino de Monte Maíz en el horario oficial de la tarde , luego de que las garantías con el sistema de iluminación no estuvieran dadas para disputar el encuentro en horario nocturno.

El Albinegro viene de conseguir un gran punto en Bahía Blanca ante Villa Mitre, mientras que el Raya , con un mal arranque , llega con dos derrotas consecutivas y necesita sumar urgente para no quedar descolgado.

A partir de las 15:30 , el mendocino Jorge David Etem marcará el inicio del encuentro en La Visera de Cemento . El juez será asistido por Adriel Araya y Matías Zapata , mientras que Diego Maximiliano Álvarez completará el cuerpo arbitral. Todo listo para un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Omar Novoa

El horario, una novedad

Luego de una semana de pruebas y especulaciones por el horario del partido entresemana, la institución informó 48 horas antes del duelo que las garantías con el sistema de iluminación no estaban al ciento por ciento. Por esta razón, el partido se jugará en el turno tarde, despejando las dudas que habían surgido en los días previos.

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez regresó a las prácticas el domingo, luego del arribo en la madrugada de la delegación desde Bahía Blanca. La buena noticia es que, tras el enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires, el cuerpo técnico tiene a todo el plantel disponible. El único cuidado pasa por Marcos Pérez, el capitán, que es el único jugador con cuatro tarjetas amarillas y está al borde de la suspensión.

Cipolletti, líder, y Argentino, urgido

Cipolletti viene de empatar en condición de visitante en El Fortín de Villa Mitre y acumula cuatro puntos en la tabla, siendo uno de los líderes del Nonagonal. En la fecha inicial, el Albinegro derrotó a Huracán Las Heras por la mínima en la calle O'Higgins, demostrando solidez defensiva y eficacia en los momentos clave.

Argentino de Monte Maíz, por su parte, inició con el pie izquierdo la segunda parte del año. Debutó con derrota en el José Alberto Valle de Mar del Plata ante Kimberley (1-0) y en la segunda jornada, en su casa, el Modesto Marrone, Atenas se quedó con el duelo por 2 a 1. De esta manera, los cordobeses están últimos sin unidades y necesitan una reacción inmediata para no quedar hundidos en el fondo de la tabla.

Antecedentes: un empate reciente y una sola victoria local

La última vez que se enfrentaron fue en la etapa regular, por la fecha 16, en La Visera de Cemento. Aquel 5 de julio, el encuentro terminó empatado 2 a 2. Jorge Tejada adelantó al Raya, Gonzalo Lucero lo empató para Cipo, y Leandro Vella le dio la victoria parcial al local. Sin embargo, en el complemento, Iván Amaya selló el empate definitivo en dos tantos por lado.

Omar Novoa

En el historial, la única victoria de Cipolletti ante Argentino en suelo valletano data del 18 de septiembre de 2022. Allí, el Capataz venció a un recién ascendido Raya con gol de Ezequiel Ávila en la fecha 30. Un antecedente que los de Enríquez buscarán repetir para mantenerse en la cima.

Transmisión y fecha completa

El partido contará con la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, mientras que LU19 y Canal 10 llevarán adelante la cobertura a través de radio, televisión y streaming mediante YouTube. Una oferta completa para que ningún hincha se pierda el encuentro.

La tercera fecha se completa este miércoles con los siguientes encuentros:

15:30 | José María Minella | Alvarado vs. Huracán Las Heras

19:30 | Roberto Carminatti | Olimpo vs. Villa Mitre (clásico bahiense)

21:00 | Río Cuarto | Atenas vs. Kimberley

Juventud Antoniana tendrá fecha libre y descansará en esta jornada.