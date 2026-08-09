Cipo se trajo más que un punto de Bahía: qué dijeron los jugadores y lo que viene en La Visera

El albinegro aguantó contra todo en el segundo tiempo y se llevó un empate. El miércoles jugará de nuevo como local.

Resistir y nunca desistir. Así arrancó Cipo la segunda fase del Federal A . Luego de ganar su grupo en la etapa regular, el albinegro había derrotado a Huracán Las Heras en el debut y el sábado igualó 1 a 1 contra Villa Mitre en un contexto más que complicado.

Desde las horas previas, el ambiente estuvo enrarecido en El Fortín de Bahía Blanca. Cuando la pelota comenzó a rodar, el local se hizo de la posesión, aunque mostró las mismas carencias que tuvo en la etapa regular para generar situaciones.

De hecho, la apertura del marcador fue un golazo de otro torneo. Marcos Escobar la clavó en el ángulo desde 30 metros y todo parecía complicado.

Sin embargo, Gonzalo Lucero metió otro zapatazo que se le hizo imposible al arquero rival y Cipo lo empató antes del descanso. "Es una pelota que por lo general se la doy a Facu Crespo para no complicarme, pero me vi tan solo que decidí controlar para adelante y se medio por patear al arco. Siempre termina afuera, esta vez terminó adentro así que contento por eso", expresó el zurdo en el campo de juego a Canal 10.

"Se lo dedico a mi familia, a mi novia, que siempre están ahí pendientes. Y a mi hija que ya es un hincha más", agregó el exChaco For Ever e Independiente de Neuquén.

Un arbitraje que condicionó

Quienes conocen la categoría saben que Fernando Rekers es de los peores árbitros del país. La dualidad de criterios para sancionar infracciones en El Fortín el último sábado así lo demuestran.

Tanto Lucero como el capitán de Cipo, Marcos Pérez, respondieron acerca de la dificultad de jugar contra el rival y otros factores. En sus respuestas fueron tan respetuosos de las formas como contundentes al respecto.

La formación de Cipo que se plantó en Bahía Blanca. Fotos: Luis Amaolo

"Contento por la entrega del equipo. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil. Sacar un punto se festeja como un triunfo. El esfuerzo que hicieron mis compañeros el segundo tiempo fue una locura. Y ahora a preparar el partido para el miércoles. Creo que vamos encaminados para hacer una buena segunda ronda y espero que sea así", indicó Lucero.

"No nos dejaban avanzar, eso está claro. Pero este equipo todo el año se repuso a eso y logramos un ansiado punto que va a servir para el futuro. Fue un partido muy difícil, no se podía jugar, seguramente se habrá visto. Intentamos por todas las formas posibles y nos llevamos un punto que es muy importante", describió Pérez.

"Ellos tuvieron un poco más la pelota pero no profundizaban, no tuvieron situaciones de goles por algunas pelotas paradas. Nos plantamos bien, sabíamos como iba a ser el partido, creo que es muy valioso el punto", agregó el volante central.

"Siempre cuesta de visitante...cuesta mucho, no quiero hablar de otros temas que no tienen que ver con lo futbolístico. Había que jugar así, queríamos los tres puntos, pero el empate nos viene bien. Si ganamos de local, este punto va a servir"

"Esto es así, no nos podemos detener, el miércoles los tres puntos tienen que quedar en casa", cerró Lucero.

Cómo está la tabla y lo que viene

Olimpo de Bahía Blanca ganó 1 a 0 ante Huracán Las Heras en Mendoza, mientras que Alvarado hizo lo propio sobre Juventud Antoniana en Salta, por 2 a 0. Además, Atenas de Río Cuarto se recuperó de la caída en casa ante Villa Mitre y superó por 2 a 1 a Argentino en Monte Maíz.

La próxima fecha se disputará entresemana. El partido del miércoles en La Visera, entre Cipo y Argentino de Monte Maíz, sería en las primeras horas de la tarde.