El Rally Valle Medio ya tiene fecha confirmada tras la suspensión: se corre en General Conesa

La Asociación Rally Valle Medio confirmó oficialmente que la esperada cuarta fecha de la temporada 2026 se disputará los días 28, 29 y 30 de agosto en General Conesa . La reprogramación traerá cambios importantes en el calendario y en la cantidad de fechas de la temporada.

La prueba debió ser reprogramada semanas atrás debido a las inclemencias del tiempo, que dejaron los caminos rurales con abundante acumulación de barro. Desde la organización destacaron que la postergación fue la decisión más atinada para preservar la seguridad de los pilotos, equipos de asistencia y el público en general.

Para fijar el nuevo fin de semana de carrera, la comisión directiva mantuvo reuniones clave con la Municipalidad de General Con esa y evaluó la agenda automovilística de la región, evitando cruces de fechas con el Rally Regional y el Safari.

Desde la organización indicaron que el cambio de fecha también brinda un mayor margen de tiempo para que los equipos puedan continuar con la preparación de sus vehículos antes de la competencia.

Sin embargo, esta reestructuración genera un efecto dominó en lo que resta del certamen:

Por un lado las nuevas fechas para el cierre: Las competencias previstas en Pomona y el gran coronación en Lamarque deberán reacomodarse en el calendario durante las próximas semanas. En esta misma línea de modicación del plan original, el certamen volverá a su esquema tradicional de seis fechas, descartando de manera definitiva la opción de realizar siete competencias durante este 2026.

Cuándo y cómo inscribirse

Para las tripulaciones que planean dar presente en el trazado de General Conesa, las inscripciones administrativas se habilitarán formalmente durante la semana previa al evento: desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de agosto.

Con este anuncio, arranca la cuenta regresiva para uno de los fines de semana más apasionantes del automovilismo regional.

El rally copa Río Negro en agosto

En marco de una nueva fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD, se conoció que 55ª edición de la Vuelta de la Manzana se disputará del 14 al 17 de agosto. La carrera más tradicional del rally regional contará con el auspicio de Lotería de Río Negro.

Considerada la carrera más tradicional del rally regional, la Vuelta de la Manzana vuelve a posicionarse como uno de los eventos deportivos más esperados del año, convocando a pilotos, navegantes y equipos de distintos puntos de la Patagonia y del país. La organización, a cargo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), ya comenzó a ultimar los detalles para una edición que promete caminos exigentes, un gran nivel de competencia y el acompañamiento de miles de fanáticos a lo largo del recorrido.

Detalles sobres las inscripciones

Desde este lunes 27 de julio se encuentra habilitado el período de inscripciones para la 55ª edición del Rally Vuelta de la Manzana. Quienes deseen incorporarse al evento, podrán hacerlo hasta el martes 11 de agosto a las 20 horas.

Desde la organización se emitió una recomendación dirigida a pilotos, navegantes y preparadores para preservar el estado de los caminos que integrarán la competencia.

En ese sentido, solicitaron que no se realicen pruebas con los vehículos de competición ni se transite por los caminos que serán utilizados en las Pruebas Especiales, ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes y Mainqué.

Explicaron que algunos de esos tramos ya fueron reparados, mientras que otros continúan en proceso de acondicionamiento de cara al evento, por lo que pidieron la colaboración de todos los participantes para mantenerlos en óptimas condiciones.

Asimismo, recordaron que quienes incumplan con esta disposición podrán ser sancionados conforme a la reglamentación vigente.