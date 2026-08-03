La explicación del técnico de Cipo sobre los cambios de esquema y el análisis de lo que viene

Fabián Enríquez valoró la victoria sobre Huracán Las Heras, en el inicio de la zona Campeonato del Federal A.

Luego de varias semanas, el regreso de Cipo a La Visera fue con victoria. Entre el calendario, la final del Mundial y el comienzo de la segunda fase, el albinegro estuvo casi un mes sin presentarse de local por el Federal A . Lo hizo con una victoria merecida sobre Huracán Las Heras en el comienzo de la zona Campeonato.

El Capataz tuvo la iniciativa desde el comienzo, pero no pudo generar chances claras en la primera parte. Ya en el complemento, fue más incisivo y aprovechó la expulsión de Joel Lucero para llegar al gol de la mano de Marcos Pérez .

"Partido difícil, ellos juegan bien, tienen jugadores de jerarquía. Esta parte del torneo se juega así, por detalles. No hicimos un buen primer tiempo, el segundo le pusimos un poco más y tuvimos situaciones. Creo que lo importante es que ganamos. Estamos en deuda en el fútbol, pero estos partidos son así", comenzó diciendo Fabián Enríquez a LM Cipolletti en el campo de juego.

Omar Novoa

Para este partido, el técnico de Cipo dispuso un esquema con tres centrales, cinco volantes y dos puntas. Desde el comienzo, Cristian González, Víctor Manchafico y Yago Piro integraron la defensa, con Nicolás Trejo como volante derecho y Maxi López por izquierda.

Sin embargo, durante el primer tiempo se empezó a notar que sobraba un defensor y faltaba un volante, modificación que llegó en el complemento con la entrada de Brandon Obregón por Manchafico.

"Habíamos jugado con ellos y sabíamos que iban a tener dos delanteros. Ellos el primer tiempo se defendieron y no tuvieron aproximaciones. Por ahí nos sobraba un central, pero la idea fue no romper el esquema porque no habíamos podido entrenar tanto en la semana (por el campo de juego). Ya en el segundo tuvimos un jugador más, eso nos favoreció. Pero es eso, vamos viendo al rival, cómo se comporta, cuál es la parte más vulnerable. Y los jugadores tienen la predisposición de jugar, de estar donde los necesitemos, eso es valorable de ellos", explicó y destacó el entrenador al respecto.

Omar Novoa

Enríquez fue autocrítico, pero también valoró la relevancia del triunfo en una etapa que tiene apenas ocho partidos y donde ganar de local puede asegurar la clasificación o condenar al equipo a la intrascendencia.

Hasta los 30' del segundo tiempo, hizo un desgaste importante y acumuló méritos para llegar a la victoria. Después del gol, perdió la pelota y aguantó el resultado.

"El primer tiempo no tuvimos profundidad, los movimientos fueron muy lentos, el segundo tiempo tuvimos más intensidad, que es lo que necesitamos. Sobre el final, nosotros queremos ganar, tener la pelota, pero el rival juega. Lo importante es que ganamos el primer partido y nos da energía para seguir trabajando", señaló el técnico.

Omar Novoa

El desafío de la segunda fase

Cipo integra uno de los dos nonagonales de la zona Campeonato. En el grupo B, comparte con Huracán, Olimpo, Villa Mitre, Kimberley, Argentino Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata y Juventud Antoniana.

"Somos los nueve mejores. Sabemos que han equipos de jerarquía que se han armado bien. Yo digo que este nuevo torneo (por la zona Campeonato) se gana por detalles, por no cometer errores. Nuestra zona es recontra pareja y se va a ganar uno a cero o dos a cero. No hay un rival que va a sacar ventajas, va a ser complicado para todos", finalizó.

El Albinegro tiene una seguidilla importante: el sábado visitará a Villa Mitre, el miércoles 12 será local de Argentino y el domingo 16 irá a Mar del Plata contra Kimberley.

Este lunes la primera fecha de la zona B se cerró con la victoria del dragón, en La Feliz, por 1 a 0 sobre los de Monte Maíz. El domingo habían empatado Olimpo y Antoniana sin goles, mientras que Villa Mitre dio el golpe ante Atenas en Río Cuarto por 1 a 0.