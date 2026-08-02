Ahora capitán, figura y también goleador de Cipo: el gran partido de Marcos Pérez

El "5" que llegó para esta temporada está cada vez mejor y fue clave en el triunfo ante Huracán Las Heras.

El volante se transformó en referente del equipo y marcó su primer gol para darle el triunfo al albinegro en el inicio de la fase Campeonato.

Cuando Cipo fue a buscar a Marcos Pérez , argumentó su contratación en la experiencia y jerarquía. Ya se puede decir que esa decisión fue correcta, porque en sus primeros seis meses en el club se transformó en referente del equipo, a punto tal de vestir el brazalete de capitán .

Ocupando un lugar neurálgico y crítico de la cancha, el volante central de 33 años es una de las banderas que tiene el Capataz para sostener su ilusión de llegar lejos en este Federal A

Después de ser pieza clave en el conjunto de Fabián Enríquez, que ganó su grupo en la etapa regular, Pérez pasó a vestir la cinta de capitán y marcó su primer gol con la camiseta albinegra en la primera fecha de la zona Campeonato contra Huracán Las Heras.

Omar Novoa

El "5" se metió en el área cuando Andrés Almirón estaba por tirar un centro desde la derecha. Martín Peralta no pudo definir y sufrió un duro golpe, por eso la pelota quedó suelta.

En el rebote apareció el flamante capitán para pegarle con el empeine derecho al segundo palo y desatar el grito de gol, que hasta los 30' del segundo tiempo estuvo atragantado.

Omar Novoa

Tras el pitazo final en la linda tarde de La Visera, todas las cámaras, celulares y grabadores se fueron con él.

"Ya había tenido una aproximación de cabeza y veía que el espacio estaba por ahí. Sabíamos que atrás no teníamos complicaciones así que pude mandarme, encontré la pelota en el puerta del área chica y por suerte entró", dijo el rosarino sobre la acción.

Tiempista, preciso, ordenador. No necesita brillar, pero su presencia es fundamental y este domingo fue la figura de la cancha, porque a lo que habitualmente hace le sumó el gol decisivo.

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La experiencia es un capital intransferible

Marcos Pérez es rosarino y comenzó su carrera en Newell's, aunque jugó pocos partidos. Construyó su carrera en el ascenso, más precisamente en la tercera categoría.

Pasó por Gimnasia de Jujuy, los dos equipos de Puerto Madryn, Santamarina de Tandil, Sportivo Belgrano de San Francisco y Sportivo Las Parejas.

Su mayor logro fue el ascenso logrado con Deportivo Madryn a la B Nacional en 2021, de la mano de Ricardo Pancaldo.

El futbolista nacido el 10 de mayo de 1993 es la muestra cabal de que, más allá de la categoría, lo importante es jugar bien al fútbol.

El pedido del técnico y su rol esencial en este equipo

“Me contactaron a través del técnico, creo que fue un pedido de él ya que yo no iba a continuar en Las Parejas, así que me acercó mi representante la propuesta y ahí se dieron las charlas”, contó el futbolista a LM Cipolletti tras cerrarse su llegada en enero de este año.

Particularmente en este equipo de Cipo, que tiene muchos jugadores de ataque y en un club que siempre busca ser protagonista, el volante central es piedra sustancial en la contención de los ataques rivales y la construcción del juego propio.

Cuando el albinegro perdió a Agustín Stancato, de gran 2025 como mediocampista de marca, era lógico preguntarse qué pasaría en el Capataz. Por estos tiempos ya se puede decir que la "5" de Cipo tiene un muy buen nuevo dueño.