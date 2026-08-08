Cipo resistió ante Villa Mitre y Rekers y se trae un puntazo de Bahía

El gol del Albinegro lo hizo Gonzalo Lucero y supo aguantar para conquistar un empate clave como visitante. El miércoles se medirá ante Argentino de Monte Maíz.

La formación de Cipo que se plantó en Bahía Blanca. Fotos: Luis Amaolo

Cipo sacó un empate fundamental ante Villa Mitre en El Fortín de Bahía Blanca, por la segunda fecha de la zona Campeonato del Federal A. El local se puso en ventaja con un golazo de Marcos Escobar, pero el Capataz reaccionó y llegó a la igualdad a los 35 minutos mediante un zurdazo de Gonzalo Lucero desde casi 40 metros.

En un complemento parejo y con algunas polémicas arbitrales, el Albinegro tuvo un gol anulado a Nahuel Luna y reclamó un penal sobre Andrés Almirón, pero finalmente rescató una igualdad clave para seguir en carrera por el ascenso.

En esta fase son dos zonas de 9 equipos y el Capataz integra el grupo B . Tras ocho fechas, los mejores cuatro pasarán a las semifinales por el primer ascenso. El resto seguirá compitiendo en los cruces por el segundo boleto a la Primera Nacional. En el adelantado de esta misma zona, Alvarado de Mar del Plata logró un gran triunfo ante Juventud Antoniana en Salta, por 2 a 0.

La crónica del empate de Cipo ante Villa Mitre

Villa Mitre tuvo la iniciativa desde el comienzo, pero le faltó profundidad. Cipo se defendió bien en los primeros 20', hasta que llegó un gol de otro partido. Una pelota suelta lejos del arco fue impactada por Marcos Escobar y se clavó en el ángulo derecho de Crespo.

El Capataz sintió el golpe pero no se dejó amedrentar. De a poco se fue acomodando en campo rival y llegó a la igualdad a los 35' con otro golazo. Gonzalo Lucero agarró la pelota en el círculo central y desde casi 40 metros metió un zurdazo que hizo estéril la volada de Mazza.

Fotos: Luis Amaolo

Sobre el final de la primera etapa, Villa Mitre tuvo otra jugada clara: Ibarra remató cruzado, pero su definición se fue apenas afuera. De esta forma, el 1T terminó igualado en uno.

En el complemento, el elenco bahiense mostró una mejoría evidente y el compromiso se volvió más parejo y disputado. Sin embargo, contó con la inestimable colaboración del árbitro Fernando Rekers, que cobró algunas infracciones insólitas y le dio la oportunidad al local de acercarse con tiros libres.

Almada y Tunessi estuvieron cerca de estampar el segundo tanto para el Capataz; y Cipo convirtió un gol por intermedio de Nahuel Luna que fue bien anulado por fuera de juego.

Además, el juez omitió una clara falta dentro del área sobre Andrés Almirón que debió haber sido penal para la visita. Así y todo, con varios condimentos en contra, Cipolletti sacó un empate clave: ahora, ya piensa en el duelo en La Visera frente a Argentino de Monte Maíz.

Fotos: Luis Amaolo

Síntesis

Villa Mitre: Juan Mazza; Thiago Pérez, Jeronimo Almada, Santos Bacigalupe y Marcos Pinto; Carlos Batigelli, Nicolas Cavagnero, Víctor Ayala y Gonzalo Córdoba; Leonel Monti y Tomas Ibarra DT: Diego Cochas

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Leandro Vella, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez

Goles: Marcos Escobar (20'); Gonzalo Lucero (35').

Árbitro: Fernando Rekers

Cancha: El Fortín, Bahía Blanca