Cipo arma las valijas para el primer viaje a Bahía Blanca: están los árbitros y horarios de la fecha

La delegación irá rumbo a la ciudad bonaerense en las próximas horas para el cotejo del sábado ante Villa Mitre.

La zona Campeonato del Federal A encara su segunda fecha con árbitros y horarios confirmados. Cipo viajará rumbo a Bahía Blanca para visitar a Villa Mitre en El Fortín, el próximo sábado a las 15:30, con arbitraje de Fernando Rekers .

El plantel albinegro emprenderá el viaje este viernes al mediodía, para llegar por la tarde a la ciudad bonaerense.

Las valijas del Capataz van llenas de ilusiones, luego de la victoria merecida ante Huracán Las Heras, el último domingo en La Visera.

Omar Novoa

Del otro lado tendrá un rival que también busca pelear arriba y darle continuidad a lo hecho en el debut en la segunda fase. Villa Mitre volvió a su tierra luego de ganarle a Atenas en Río Cuarto, siendo uno de los dos equipos del país que ganaron como visitante en el inicio del segundo semestre, sumando Reválida y zona Campeonato.

Cómo se juega la fecha

El segundo capítulo para la zona B de la fase Campeonato comenzará en Salta. Este viernes, Juventud Antoniana recibirá a Alvarado de Mar del Plata, a las 22, con el arbitraje de Matías Billone Carpio.

El sábado, desde las 15, Argentino de Monte Maíz será local de Atenas, con Leandro Sosa Abrile como juez.

A las 15:30, Maximiliano Manduca será el árbitro de Huracán Las Heras-Olimpo en Mendoza.

La fecha se jugará entre viernes y sábado porque el tercer capítulo irá entresemana.