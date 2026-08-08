Alerta amarilla en Cipolletti: sábado con viento fuerte y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para varias ciudades del Alto Valle. ¿Cómo seguirá el fin de semana?

Emitieron un alerta amarilla para este sábado en Cipolletti por viento.

El fin de semana en Cipolletti estará marcado por condiciones inestables y un fuerte protagonismo del viento . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarilla para este sábado 8 de agosto , mientras que el domingo se espera una mejora en las condiciones, aunque con temperaturas muy bajas.

El dato más relevante del pronóstico es la vigencia de un alerta amarilla por viento emitido por el SMN para este sábado, que alcanza a Cipolletti y a gran parte del Alto Valle .

Según el organismo nacional, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h. Este escenario implica posibles complicaciones, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Sábado inestable, con tormentas y descenso térmico

En cuanto a las condiciones del tiempo, el sábado se presentará inestable. Durante el día se prevén posibles tormentas, con una temperatura máxima de apenas 11°C.

El viento soplará con intensidad desde el sudoeste (SO), con velocidades sostenidas que rondarán los 43 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 67 km/h durante la jornada.

Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, con una marcada baja de la temperatura que descenderá hasta los -4°C. El viento persistirá desde el mismo sector, aunque con menor intensidad, con velocidades cercanas a los 31 km/h y ráfagas de hasta 37 km/h.

Domingo con mejora, pero frío intenso

Para el domingo 9 de agosto se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche, lo que permitirá una mayor estabilidad.

Sin embargo, el frío será protagonista. La temperatura máxima alcanzará solo los 7°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse en los -4°C, consolidando un escenario de heladas en la región.

El viento rotará al sector sudeste (SE) durante el día, con velocidades de 21 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. Por la noche, cambiará al este (E), con intensidades levemente superiores, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h.

Recomendaciones ante el alerta

Ante el alerta amarilla, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento y circular con precaución, especialmente en rutas abiertas.

También se sugiere prestar atención a la evolución del pronóstico y a los avisos oficiales, ya que las ráfagas intensas pueden generar inconvenientes.