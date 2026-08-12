Cipo le ganó a Argentino de Monte Maíz por un "Rayo" y sigue en la cima del Federal A

El albinegro se impuso con un tanto de Fernando Pettinerolli y se quedó con los tres puntos para mantenerse como puntero en la zona Campeonato.

El Rayo Pettinerolli grita el gol de la victoria en la tarde de La Visera.

En un horario y día atípico, Cipo se impuso con justicia a Argentino de Monte Maíz por la tercera fecha de la zona Campeonato del Federal A. El equipo de Fabián Enríquez es líder de su nonagonal y está con el ánimo en alza. Este capítulo se disputa entresemana para recuperar la jornada que se pospuso por la final del Mundial 2026.

Fernando Pettinerolli entró en el segundo tiempo y consiguió el gol que tanto había buscado el conjunto local durante toda la tarde.

El zapalino llevaba siete partidos sin participar en el primer equipo, pero demostró que está para lo que de él se necesite.

Omar Novoa

Crónica de una tarde atractiva

El local empezó a dominar, incluso con algunas imprecisiones. La primera fue un cabezazo de Cristian González a los 12' qué salió desviado.

Dos minutos después, llegó una clarísima tras un desborde de Nehuén García, que tiró un centro atrás con mucha potencia. Del otro lado apareció Andrés Almirón, cuyo remate mordido fue cabeceado al travesaño por Nahuel Luna y en el rebote, Peralta la mandó por arriba.

Argentino intentó pasar la mitad de la cancha con peligro y remates de media distancia, pero fue sometido con mayor consistencia por su rival a medida que pasaron los minutos.

La tercera clara de Cipo llegó a los 25' cuando un centro desde la izquierda fue bajado por Luna y el remate de Lucero salió muy desviado cerca del vértice derecho del área chica.

Omar Novoa

Llegando a los 32', el Capataz fue favorecido por un rebote y la pelota le quedó a Trejo entrando al área, pero su disparo también salió afuera sobre el primer palo. Al toque, Lucero tuvo otra pero el zurdazo se fue lejos del arco.

Los dirigidos por Enríquez generaron situaciones continuamente, pero el gol se negó. La siguiente fue de Trejo en un tiro libre de Maxi Lopez desde la zona de creación, pero el frentazo del 4 viajó por arriba del arco.

La sexta situación del PT fue de contragolpe. Lucero y Peralta salieron con dos pases excelentes. El centro del "10" para Lopez fue preciso y el zurdo se la bajó a Luna. Cuando el delantero la iba a empujar, Amaya la sacó al córner en un quite qué valió un gol.

Los equipos se fueron a los vestuarios con la certeza de que la paridad era nada más y nada menos que en el marcador. El trámite fue todo blanco y negro.

Omar Novoa

A los 10 del segundo tiempo, se dio una de las jugadas más insólitas de la temporada. Un tiro libre de Lopez picó y pegó en el travesaño, en el rebote Luna metió otro derechazo al travesaño y después el cabezazo de Marcos Pérez se encontró con una gran respuesta de Bonet que la sacó como pudo.

Cipo no generó la misma cantidad de situaciones del primer tiempo, pero igual fue el único que intentó. El ingresado Vella tuvo dos tiros libres frontales de peligro, pero Bonet y la falta de puntería mantuvieron el empate.

A los 40, Brandon Obregón tuvo una media vuelta desde la medialuna del área que se fue al lado del palo.

A falta de dos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, la Visera explotó. Tras un desborde por izquierda, Pettinerolli logró vencer a Bonet, que dejó un rebote corto, y con un cabezazo en el área chica rompió el cero para que Cipo se ponga en ventaja a los 43 minutos.

El árbitro Etem adicionó cinco minutos y el albinegro aguantó la ventaja con las energías que le quedaban, tras haber hecho un gasto enorme.

Finalmente, llegó el pitazo de cierre. El Capataz volvió al triunfo y alcanzó las siete unidades para mantenerse en la cima de la Zona B de la Fase Campeonato. En la próxima fecha visitará a Kimberley en Mar del Plata.

Omar Novoa

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Victor Manchafico y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Maxi Lopez y Gonzalo Lucero; Nicolas Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Iván Amaya, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rasol, Ulises Berrik; Lautaro Coronas, Leo López, Sergio Romero, Ignacio Blangietti; Jorge Tejeda y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.

Gol: ST 43 Pettinerolli

Cancha: La Visera

Árbitro: Jorge Etem